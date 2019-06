Ghelamco Invest wyemituje obligacje serii PM o wartości nominalnej do 30 mln zł



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Ghelamco Invest podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 30 000 obligacji serii PM o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 30 000 000 zł, emitowanych w ramach V programu emisji obligacji, podała spółka.

Papiery będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika spółki, tj. Granbero Holdings Limited. Zostaną zaoferowane w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 indywidualnie wybranych inwestorów, podano w komunikacie.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.

(ISBnews)