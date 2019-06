UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 5,3% r: r w maju



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 5,3% r/r do 19,6 mln ton w maju br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 5,8% do 4,7 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

Narastająco w okresie styczeń-maj przewozy spadły o 3,03% do 99,92 mln ton wg masy i o 1,96% do 23,77 mld tonokilometrów wg pracy przewozowej.

Udział PKP Cargo w rynku wynosił w okresie styczeń-maj 41,12% wg masy i 44,58% wg pracy przewozowej. Kolejne miejsca według udziału w przewiezionej masie towarów zajmowały w tym okresie: DB Cargo Polska (16,89%), Lotos Kolej (5,07%) i PKP LHS (4,62%), a według pracy przewozowej: Lotos Kolej (9,24%), PKP LHS (6,02%) i DB Cargo Polska (5,74%), podał Urząd.

Średnia odległość przewozu 1 tony w maju wyniosła 238 km wobec 240 km rok wcześniej.

(ISBnews)