CD Projekt ocenia początek GOG Galaxy 2.0 jako bardzo obiecujący



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - CD Projekt ocenia, że początek GOG Galaxy 2.0 jest bardzo obiecujący, poinformował prezes Adam Kiciński. W jego ocenie, jeżeli gracze zaakceptują to rozwiązanie, przełoży się to na korzyści dla grupy.

"GOG Galaxy 2.0 nie konkuruje z innymi platformami. Wystarczy, że gracz tylko raz się złączy. Galaxy 2.0 ma głęboki sens dla graczy - daje szansę zunifikowania listy swoich gier i możliwość widzenia, w co grają znajomi. Teraz to jest rozproszone. Jeśli graczom się spodoba, będziemy mieli dużo użytkowników, a to przełoży się na korzyści dla grupy, 'Cyberpunk', 'Gwinta' i kolejnych własnych produktów" - powiedział Kiciński podczas spotkania z dziennikarzami.

"Początek jest bardzo obiecujący - pierwsze reakcje serwisów growych na zamkniętą betę bardzo dobre. Inne platformy nie muszą się zgadzać, aby gracze podłączyli się do GOG. Zaczynamy od współpracy z Microsoft. Będą integracje oficjalne i poprzez społeczności. Ewentualne blokowanie GOG Galaxy 2.0 przez inne platformy wydaje się nielogiczne" - dodał prezes.

Wcześniej CD Projekt podał, że rozpoczął beta testy GOG Galaxy 2.0, który ma połączyć gry użytkownika z różnych platform w jedną listę i wszystkich przyjaciół w jednej aplikacji. Po połączeniu GOG Galaxy 2.0 z innymi platformami, aplikacja zaimportuje wszystkie gry do jednej biblioteki. Użytkownik będzie mieć podgląd aktywności znajomych z połączonych platform i widzieć ich status online z ochroną danych.

CD Projekt liczy, że GOG Galaxy 2.0 będzie zwiększał sprzedaż GOG przy wzroście użytkowników platformy, poinformował wówczas prezes Adam Kiciński.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)