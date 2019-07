"Jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej i dzisiaj wdrożyliśmy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako jedna z tych pierwszych instytucji w UE, elektroniczny system wymiany informacji dot. zabezpieczenia społecznego" – powiedziała na antenie Polsat News Uścińska.

"To oznacza, że ok. 20 mln obywateli Unii, w tym zdecydowana większość Polaków, którzy pracują, są aktywni w innych krajach, będą mogli liczyć na szybsze załatwienie sprawy, ponieważ ten system umożliwia elektroniczną wymianę on-line dokumentów w ustalaniu prawa, któremu podlegamy" – wskazała. Jak stwierdziła, "to naprawdę jest kamień milowy".

EESSI to Elektroniczna Wymiana Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (ang. Electronic Exchange of Social Security Information). Dotychczas przekazywanie informacji i dokumentów odbywało się głównie papierowo i wymagało żmudnego tłumaczenia dokumentacji, więc postępowania trwały dość długo. Dzięki EESSI procedura ma ulec skróceniu.

Elektroniczna wymiana informacji obejmuje dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego – w związku z zasadą, że podlega się systemowi tylko w jednym państwie – ale także przyznawania i wypłaty świadczeń międzynarodowych: emerytur, rent, zasiłków i odszkodowań, jak również dochodzenia należności z tytułu nieopłaconych składek i nadpłaconych świadczeń w innych państwach UE. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl