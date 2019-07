Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,44 proc., do 26.717,23 pkt.

S&P 500 wzrósł o 0,77 proc., do 2.964,33 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 1,06 proc., do 8.091,16 pkt.

Czerwiec był najlepszym miesiącem w tym roku dla amerykańskich giełd. Od początku roku S&P 500 wzrósł o ponad 17 proc., notując najlepszą pierwszą połowę roku od ponad 20 lat.

Prezydenci USA i Chin, Donald Trump i Xi Jinping, uzgodnili w sobotę, że będą prowadzone dalsze negocjacje w sprawie sporu handlowego, toczonego przez ich kraje od blisko roku.

"Nie wprowadzimy na razie nowych ceł na towary z Chin; będziemy kontynuować negocjacje tam, gdzie je przerwaliśmy, by sprawdzić, czy uda się zawrzeć umowę" - powiedział Trump.

"Zgodziłem się, aby amerykańskie firmy w dalszym ciągu sprzedawały produkty chińskiemu koncernowi Huawei" - dodał prezydent USA.

Jak powiedział doradca ekonimiczny Białego Domu Larry Kudlow, zezwolenie na sprzedaż amerykańskich produktów chińskiemu koncernowi Huawei będzie dotyczyło tylko artykułów szeroko dostępnych na świecie.

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi napisał, że spotkanie Xi i Trumpa wysłało światu "pozytywny sygnał". Oficjalna chińska agencja Xinhua podała, że przywódcy zgodzili się wznowić negocjacje "w oparciu o równość i wzajemny szacunek".

"Nie mieliśmy do czynienia z deeskalacją napięć, tylko jedynie z przerwą w ich rozwoju. Na gospodarkę nadal mają wpływ wprowadzone dotychczas cła oraz niepewność związana z możliwością dalszej eskalacji" - napisano w raporcie Citigroup.

"Można powiedzieć, że rynek bardziej odetchnął z ulgą niż jest szczęśliwy" - powiedziała Vandana Hari, założycielka Vanda Insights.

W ocenie analityków Nordea Markets "droga do porozumienia jest bardzo trudna, a wokół przyszłej umowy handlowej dominuje niepewność".

Jest mało prawdopodobne, że uzgodnione na szczycie G20 w Osace zawieszenie broni w sporze handlowym między USA i Chinami potrwa znacznie dłużej niż w przypadku porozumienia z grudnia - ocenia w poniedziałek brytyjski "Financial Times".

Niespokojnie pozostaje także w Hongkongu - do kolejnych starć pomiędzy demonstrantami a policją doszło w Hongkongu w poniedziałek, w 22. rocznicę przyłączenia tej byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Policja użyła gazu pieprzowego, a według władz 13 funkcjonariuszy trafiło do szpitala.

Agencja Bloomberga podała, że protestujący wdarli się do budynku Rady Legislacyjnej Hongkongu.

Protestujący domagają się wycofania wspieranego przez Pekin projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego. Na poniedziałkowe popołudnie zapowiedziano rocznicowy marsz demokratyczny.

Natomiast mimo ustaleń szczytu G20 Morgan Stanley obniżył prognozę dla wzrostu światowego PKB w 2019 r. do 3,0 proc. z 3,2 proc., a w 2020 r. do 3,2 proc. z 3,4 proc."Rynki wydają się zadowolone z tonu współpracy pochodzącego ze spotkań" - powiedział Dan Deming, dyrektor zarządzający KKM Financial.

Po spotkaniu prezydentów USA i Chin najwięcej zyskiwali w poniedziałek na Wall Street producenci półprzewodników - Broadcom rósł o 5,5 proc., Nvidia i AMD zyskiwały po ok. 4 proc., a Micron i Skyworks Solutions ponad 7 proc.

Akcje Biogen rosły o 1,5 proc. po tym, jak firma zgłosiła pozytywne wyniki leku na rdzeniowy zanik mięśni o nazwie Spinraza.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 50,6 pkt. wobec 50,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano indeks na 50,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 47,6 pkt. wobec 47,7 pkt. w V. W Chinach przemysłowy PMI w VI Chin wyniósł w VI 49,4 pkt. vs 50,2 pkt. w maju - podało Caixin Media. (PAP Biznes)

kkr/ pr/