Aramco (Saudi Arabian Oil Company), najbardziej dochodowy na świecie koncern paliwowo-chemiczny, przeprowadził ostatnio rozmowy z wybraną grupą banków inwestycyjnych, by omówić potencjalne role w ofercie IPO. Prace nad szczegółami oferty publicznej mogą przyspieszyć jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku, dowiedział się Bloomberg.

Jednak wskrzeszony plan IPO Aramco nadal będzie borykał się z poważnymi przeszkodami. Osiągnięcie oczekiwanej wartości 2 bilionów dolarów może być nie lada wyczynem. Niższe ceny ropy naftowej oraz rosnące obawy największych inwestorów instytucjonalnych dotyczące inwestowania w spółki działające w branży paliw kopalnych w dobre zmian klimatycznych, mogą negatywnie wpłynąć na popyt na akcje.

Książę i następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman zainteresowany jest wprowadzeniem akcji Aramco na nowojorską giełdę. Jednak doradcy obawiają się otwarcia firmy na ryzyko związane z amerykańskim postępowaniem sądowym.

Aramco formalnie zawiesiło plany IPO w zeszłym roku, po ponad dwuletniej współpracy z bankami. Początkowo przy planowanej sprzedaży akcji Aramco współpracowało z Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. oraz Morgan Stanley. Nie jest jednak jasne, czy wszystkie te banki zostały ponownie zaproszone do współpracy, czy rozważane są również nowe firmy.

Nie podjęto jeszcze żadnych ostatecznych decyzji, a termin sprzedaży akcji może się jeszcze zmienić, wynika z informacji Bloomberga. Jednak książę Mohammed nalega, by IPO odbyło się w 2020 lub 2021 roku.

