PLK podkreślają, że budowa mostów na Bugu to jedno z najtrudniejszych technicznie zadań podczas modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Białystok.

"Na Rail Baltica, obok nowego mostu na Bugu, budowana jest bliźniacza konstrukcja dla drugiego toru. Trwa montaż podpór i przyczółków nowej przeprawy. Dzięki budowie nowego mostu i toru możliwy będzie przejazd większej liczby pociągów z Warszawy do Białegostoku" - poinformowały PKP PLK.

Inwestycja jest jednym z najważniejszych elementów prac modernizacyjnych na odcinku Sadowne-Czyżew Rail Baltica. Wartość robót na całym tym odcinku to 569 mln zł netto - przypomniano w komunikacie prasowym. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę i budżetu państwa.

PLK przypominają również, że jednym nowym torem na nowym moście pociągi jeżdżą od marca 2019 r. Trwa budowa tzw. drugiej nitki. Przypomniano, że zbudowany nowy most skład się z pięciu 60-metrowych przęseł, każdy dźwigar ma 12 metrów wysokości. Most ma 300 metrów długości.

"To najdłuższy obiekt inżynieryjny na linii kolejowej łączącej Warszawę i Białystok. Teraz obok nowego mostu powstaje bliźniacza konstrukcja dla drugiego toru. Dzięki inwestycji zniknie tzw. wąskie gardło na jednotorowej dotąd przeprawie przez rzekę, dzięki temu możliwy będzie przejazd większej liczby pociągów" - zaznaczono w komunikacie.

Nowy most zastąpił stary, który rozebrano. "Aktualnie trwa budowa podpór i przyczółków nowej konstrukcji. To wyjątkowo skomplikowana operacja. Prace związane z wykonywaniem podpór znajdujących się w nurcie rzeki są szczególnie trudne m.in. ze względu na warunki gruntowe. Na placu budowy widoczne są nowe przęsła, które zostaną nasunięte na wybudowane filary. Zakończenie budowy drugiej nitki mostu planowane jest w kwietniu 2020 r." - poinformowały PKP PLK.

Po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Sadowne-Czyżew, przez most będą mogły jeździć cięższe niż dotychczas pociągi towarowe, osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

Trwa przetarg na budowę kolejnego odcinka Rail Baltica z Czyżewa do Białegostoku. Jak podawały wcześniej PAP, PKP PLK, przetargowe oferty zainteresowane firmy mogą składać do 31 lipca (termin był wcześniej przekładany).(PAP)

autor: Izabela Próchnicka