JSW uzgodnił dodatkową nagrodę dla pracowników, jej koszt: 163,4 mln zł



Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 163,4 mln zł dla pracowników zatrudnionych w JSW, podała spółka.

"Łączny szacunkowy koszt planowanej do wypłaty nagrody, o której mowa w zawartym porozumieniu to 163,4 mln zł. Koszt nagrody obciąży wyniki spółki za III kwartał 2019 roku. Wypłata nagrody wyczerpuje żądanie strony społecznej zgłoszone w oparciu o ustawę "o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Miała 9,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku.

(ISBnews)