Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,26 proc., do 26 786,68 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,29 proc., do 2972,98 pkt. Natomiast Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,22 proc. osiągając 8109,09 pkt.

W centrum uwagi pozostaje temat rozmów handlowych między USA a Chinami, ale entuzjazm po weekendowej rozmowie prezydentów obu państw zaczyna się już wyczerpywać.

"To już się zaczęło" - powiedział Trump na pytanie dziennikarzy o powrót do negocjacji z Chinami. "Na razie odbywają się rozmowy telefoniczne, ale dojdzie także do spotkania urzędników amerykańskich i chińskich" - wyjaśnił amerykański prezydent.

Zdaniem Trumpa nowa umowa handlowa powinna być bardziej korzystna dla USA niż dla Chin. "Oni od wielu lat mają nad nami dużą przewagę w handlu. Dlatego umowa musi przynieść dla nas korzyści. Nie może być porozumienia na zasadzie 50/50" - stwierdził amerykański prezydent.

Powrót do rokowań gospodarczych i handlowych między oboma krajami uzgodnili w sobotę Trump i przywódca Chin Xi Jinpinga podczas szczytu G20 w Osace. Prezydent USA zadeklarował wówczas także, iż USA nie wprowadzą nowych ceł na produkty z Chin. Zapowiedział także zdjęcie Huawei i inne firmy z "czarnej listy" przedsiębiorstw, które nie mogą kupować towarów od firm z USA.

Republikański senator Rick Scott stwierdził, że są małe szanse na zawarcie umowy USA-Chiny i "nie ma mowy", by Huawei mógł sprzedawać swoje produkty na rynku USA.

Z kolei republikański senator Marc Rubio określił potencjalne zniesienie restrykcji wobec Huawei jako "katastrofalny błąd".

We wtorek chiński premier Li Keqiang powiedział podczas kongresu światowych liderów biznesu i przedstawicieli rządu, że Pekin będzie dążył do stworzenia równych szans dla wszystkich firm w tym kraju.

"Euforia, że negocjacje handlowe są wznawiane prawdopodobnie osłabła, a rynki wracają do ostrożnego nastawienia" - powiedział Prakash Sakpal, ekonomista z ING w Singapurze, dodając, że silniejsze ożywienie wymagałoby większego wsparcia.

Akcje koncernu Boeing szły w dół o 0,5 proc. - USA zapowiedziały dodanie produktów pochodzących z Unii Europejskiej o wartości ok. 4 mld USD do listy towarów objętych cłami, które mają być odwetem w długotrwałym sporze transatlantyckim o finansowanie z budżetu firm Boeing i Airbus.

Vertical Research Partners obniżył cenę docelową na akcję Boeinga do 413 USD z 417 USD.

"Mamy zaostrzenie w handlu między Stanami Zjednoczonymi a UE, co potwierdza protekcjonistyczne stanowisko Trumpa w sprawie handlu, a to oczywiście nie jest wiadomość, którą chcielibyśmy usłyszeć" - powiedział Florian Hense, ekonomista z Berenberg.

Akcje Ubera lekko rosły - Stifel ustalił cenę docelową dla akcji spółki na 50 USD.

Notowania Nordstrom spadły o ponad 1,5 proc., bowiem UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj".

Walory Coty poszły w dół o 2 proc. - Citigroup obniżyła rekomendacje dla akcji spółki do "sprzedaj" z "neutralnie".

W środę sesja na nowojorskich giełdach będzie skrócona; w czwartek będą one zamknięte z powodu Dnia Niepodległości, obchodzonego 4 lipca, w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości USA. (PAP)