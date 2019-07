Tomasz Wiatrak powołany na prezesa zarządu Unipetrolu z Grupy Orlen



Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tomasz Wiatrak został prezesem zarządu Unipetrolu z Grupy Orlen, podał koncern. Wiatrak do tej pory był wiceprezesem, a na nowym stanowisku zastąpił Krzysztofa Zdziarskiego, którego trzyletnia kadencja właśnie wygasła. Katarzyna Woś i Maciej Libiszewski, dotąd członkowie zarządu, zostali powołani na funkcje wiceprezesów, natomiast Marek Kaszuba został nowym członkiem zarządu Unipetrolu.



"Tomasz Wiatrak od marca 2018 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Unipetrolu. Był odpowiedzialny w szczególności za sprzedaż detaliczną spółki. Unipetrol działa obecnie w tym obszarze poprzez nowoczesną sieć 413 stacji paliw pod logo Benzina. W ciągu ostatnich dwóch lat udział Benziny w czeskim rynku wzrósł z 10% do 23,4%, a zysk przedsiębiorstwa (EBITDA LIFO) wzrósł o 29% do poziomu 1,8 bilionów CZK. Od tego roku stacje paliw pod logo Benzina pojawiły się również na Słowacji, gdzie Unipetrol rozpoczął budowę własnej sieci stacji paliw" - czytamy w komunikacie.

Oprócz obszaru sprzedaży detalicznej, Tomasz Wiatrak był w grupie Unipetrol odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie strategii. Odpowiadał także za inwestycje, rozwój zarządzania projektami i procesy integracyjne z obszaru IT.



"Jego doświadczenie biznesowe to ponad 10 lat profesjonalnego zajmowania się optymalizacją i restrukturyzacją, audytami i zarządzaniem projektami w dużych przedsiębiorstwach. Przed rozpoczęciem pracy w Unipetrolu Tomasz Wiatrak pełnił stanowisko prezesa zarządu w polskiej firmie Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o., gdzie odpowiadał za procesy operacyjne i strategiczne zarządzanie w obszarze IT, zapewniając nowoczesne rozwiązania z tego obszaru w sektorze energetycznym. Tomasz Wiatrak posiada certyfikaty audytora (CIA, CGAP) w tym uprawnienia audytorskie z zakresu systemów bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO/IEC 27001 oraz z obszaru zarządzania (Prince2 Practitioner). Przez szereg lat pracował m.in w Komisji Europejskiej, polskich instytucjach administracyjnych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Tomasz Wiatrak otrzymał tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku Zarządzanie" - czytamy dalej.

Natomiast Marek Kaszuba dołączył do zarządu z litewskiej spółki Orlen Lietuva, w której pełnił stanowisko dyrektora ds. inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym oraz inżynierii energetycznej. Marek Kaszuba przez 3 lata pracował również w Grupie Orlen, gdzie odpowiadał za rozwój projektów inwestycyjnych w obszarach rafinerii i petrochemii. Marek Kaszuba otrzymał tytuł magistra na Śląskiej Politechnice w Gliwicach. Ukończył także MBA na Uniwersytecie Warszawskie i Uniwersytecie Illinois w Chicago, podano także.



Zarząd Unipetrolu od 3 lipca 2019 r. w pracuje następującym składzie:

-Tomasz Wiatrak, prezes zarządu

- Katarzyna Woś, wiceprezes zarządu

- Maciej Libiszewski, wiceprezes zarządu

- Tomáš Herink, członek zarządu

- Marek Kaszuba, członek zarządu

- Przemysław Wacławski, członek zarządu.

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2018 r. spółka przerobiła 7,6 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)