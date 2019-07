Prace analityczne prowadzone są w ministerstwie przy pomocy dwóch portów: Gdańsk i Szczecin-Świnoujście, jednocześnie prace modernizacyjne i inwestycyjne są wykonywane przez Wody Polskie – przypomniała w środę podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Komisja rozpatrywała informacje o realizacji programów rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Rzeki Wisły.

"Obecny etap to dwa główne dokumenty: +Koncepcja badawczo-techniczna modernizacji skanalizowanego odcinka odrzańskiego drogi wodnej do klasy żeglowności Va+ oraz +Badawcze wytyczne dla projektowania stopni wodnych na Odrze swobodnie płynącej, planowanych w celu uzyskania drogi wodnej o klasie żeglowności Va+. (…) Na koniec lipca obie te prace będziemy mieć" – zapewniła Moskwa.

Jak podał zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ Przemysław Żukowski, trwają prace nad "istotnymi elementami", które doprowadzą do "stworzenia programu".

"Osobno jest analizowany zakres prac, który powinien być wykonany na istniejącej zabudowie hydrotechnicznej na Odrze skanalizowanej od Kędzierzyna-Koźla do Malczyc" – wyjaśnił. Dodał, że chodzi o sprawdzenie, jaki zakres prac trzeba wykonać, aby podwyższyć klasę drogi wodnej do międzynarodowej Va.

Drugi komponent projektu to badawcze wytyczne dla projektowania nowych stopni wodnych – poinformował Żukowski.

"Analizowane są wszystkie łuki, szerokość toru wodnego, elementy infrastruktury krzyżującej się w każdym kilometrze drogi wodnej, na każdym obiekcie, abyśmy wiedzieli, co trzeba poprawić, co zmienić, a w efekcie końcowym też ile to będzie kosztować" – dodał.

Prace analityczne dotyczą też Kanału Śląskiego, który ma połączyć Wisłę z Odrą: chodzi o opracowanie podstawowych parametrów i koncepcji budowy. Analizy dotyczące Kanału Śląskiego także mają zakończyć się pod koniec lipca. Zadanie, które wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny, polega - jak wyjaśnił Żukowski - "na analizie różnych historycznych wariantów Kanału Śląskiego pod kątem dostępności i uwarunkowań hydrologicznych, hydrogeologicznych".

"Jest bardzo dużo uwarunkowań, które mogą wpłynąć na gospodarkę wodną w tym obszarze" – powiedział przedstawiciel MGMiŻŚ. Dodał, że analizowane są funkcje "środowiskowe, przeciwpowodziowe, retencyjne i rekreacyjne" na przebiegu odcinka.

Zaznaczył, że konsultacje społeczne dotyczące kanału planowane są bardzo "precyzyjnie" po to, aby "uniknąć jakichkolwiek niepokojów społecznych".

Żukowski, poruszając też kwestię kanału Dunaj-Odra-Łaba, zaznaczył, że dobrą wiadomością dla Polski jest to, iż z czeskiego studium wynika, że dla południowego sąsiada opłacalne jest wykonanie tzw. "gałęzi odrzańskiej" korytarza na terenie Czech. Prace nad analizami dotyczącymi kanału po polskiej stronie mają rozpocząć się w czwartym kwartale br.

Dodał, że ministerstwo pracuje także nad analizą transportową na drogach wodnych. "Zadaliśmy sobie pytanie, jakie ładunki będą pływały drogami wodnymi, w jakiej skali, skąd i dokąd, a także kiedy" – powiedział Żukowski. Wyjaśnił, że analizowane były strumienie ładunków oraz miejsca potencjalnych portów i terminali, przy czym – jak zaznaczył - nie zostało wskazane, gdzie dokładnie miałyby powstać. Rekomendacje do lokalizacji mają być przedstawiane najpierw na poziomie powiatowym.

Analiza transportowa – zaznaczył Żukowski – obejmuje także drogę wodną Wisły.

Ministerstwo prowadzi też prace nad analizą kosztów i korzyści dla projektu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej – poinformował Żukowski. Zadanie, które "będzie zbierało wszystkie dotychczasowe wyniki" ma się zakończyć w IV kwartale br.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka