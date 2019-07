"Teraz obniżamy podatek do zera, jeśli chodzi o osoby najmłodsze, a już za chwilę, już niedługo będziemy pracować nad rozwiązaniem, które zapewni obniżkę podatku PIT dla wszystkich Polaków do 17%" - powiedział Krajewski podczas konferencji prasowej w Sejmie.



W czerwcu minister finansów Marian Banaś mówił, że "skłania się" w kierunku prostego obniżenia PIT do 17% z 18%.



Według pierwotnych planów, PIT na poziomie 17% miał dotyczyć dochodów do 42 764 zł rocznie.



W przyjętych w czerwcu założeniach do przyszłorocznego budżetu zapisano, że zaplanowane na lata 2019-2020 działania dotyczące podatków i składek na ubezpieczenia społeczne obejmą m.in. obniżenie stawki PIT z 18% do 17% oraz wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat.



Krajewski podtrzymał dziś, że intencją jest wprowadzenie w życie zerowego PIT dla młodych od 1 sierpnia br.

