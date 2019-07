Szwajcaria, dom kilku największych banków i firm farmaceutycznych na świecie, zaliczyła ogromny awans w zestawieniu najlepszych państw do życia i pracy publikowanym corocznie przez HSBC, bowiem w zeszłym roku uplasowała się dopiero na 8. pozycji. Swój sukces zawdzięcza głównie wysokości oferowanych płac oraz gwarantowanej stabilności.

Średnia płaca ekspatów w Szwajcarii wyniosła w 2019 roku 111 587 dol., czyli aż o 47 proc. więcej od mediany wynagrodzenia dla wszystkich 33 uwzględnionych w rankingu krajów. Siedmiu na dziesięciu ekspatów twierdzi, że po emigracji miało do dyspozycji wyższy rozporządzalny dochód niż przed wyjazdem.

Szwajcaria została wysoko oceniona pod względem oferowanej jakości życia (udostępniając emigrantom na przykład znakomite kurorty narciarskie), jednak znacznie gorzej wypadła w kategoriach takich jak „poczucie spełnienia” czy „możliwość zawierania przyjaźni” (odpowiednio 31. i 24 pozycja). Paradoksalnie, jest odbierana jako bardzo dobre miejsce do wychowywania dzieci i zamieszkiwania na długi okres czasu.

- Badanie potwierdziło to, co słyszymy od klientów, z których wielu przenosi się do Szwajcarii z powodu dobrych zawodowych perspektyw oraz gospodarczej i politycznej stabilności – powiedział Jean-Francois Bunlon z banku HSBC.

Kolejne miejsca w zestawieniu za 2019 rok zajęły Singapur, Kanada, Hiszpania i Nowa Zelandia. Największy awans zanotowała Turcja (z 22. na 7. miejsce), Hiszpania (z 13. na 4.) oraz Wietnam (z 18. na 10.).

Z kolei najbardziej znaczących spadków doświadczyły Szwecja (z 7. na 20. miejsce) oraz Wielka Brytania (z 20. na 27. miejsce). Skandynawski kraj oferuje relatywnie słabe perspektywy w zakresie „wykorzystywania potencjału” i „pozyskiwania przyjaciół”, natomiast Wielka Brytania jest negatywnie oceniana za brak politycznej i gospodarczej stabilności (za to dobrze pod względem możliwości awansu zawodowego).

>>> Polecamy: Aż 1 na 6 młodych osób w UE ani nie pracuje, ani się nie uczy [INFOGRAFIKA]