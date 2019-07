Jasno z niej wynika, że ani nie mamy do czynienia z dominacją zagranicznego kapitału, ani nie jest on specjalnie skoncentrowany. Biorąc pod uwagę wielkość przychodów, to firmy, które mają polskich właścicieli, są w lekkiej przewadze. Obroty całego rynku (tych podmiotów, które znalazły się na naszej „mapie” – wydawców jest znacznie więcej; my wzięliśmy pod uwagę tych bardziej znaczących) to ponad 18 mld zł. Nieco ponad 10 mld zł przypada na te głównie z krajowym kapitałem.

Ku zmartwieniu wicepremiera Gowina (i nie tylko jego) wśród zagranicznych grup medialnych to wcale nie Niemcy są liderem. Niemal dwa razy większe od nich są firmy amerykańskie – na czele z TVN kontrolowanym przez koncern Discovery. Niemcy ustępują pola jeszcze Francuzom – koncern Vivendi jest większościowym akcjonariuszem Canal+ Groupe, która z kolei jest głównym właścicielem platformy nc+. Nawet gdyby do mediów niemieckich zaliczyć te z logo Ringier Axel Springer z siedzibą w Zurichu, to zrównują się z Francuzami, a dystans do Amerykanów zmniejsza się, ale wciąż jest dość znaczny.

