Ze względu na usterkę ZCh Police zawiesiły produkcję mocznika do 11 sierpnia



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - W wyniku wykrycia usterki w instalacji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika. Uszkodzenie spowodowane nieciągłościami połączeń spawanych kotłów, skutkuje całkowitym wyłączeniem produkcji mocznika do 11 sierpnia, podała spółka.

"W związku z wykryciem usterki kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego, w dniu 4 lipca 2019 roku otrzymał stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z którym spółka powinna przeprowadzić badania dla kwalifikowania technologii spawania złączy spawanych - próbnych, wykonanych z materiałów pobranych z eksploatowanego urządzenia. Określenie technologii spawania umożliwi skuteczne wykonanie naprawy i przywrócenie produkcji w drugim tygodniu sierpnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Podczas przeprowadzonego planowanego w okresie od 04.04.2019 r. do 11.06.2019 r. postoju remontowego w Jednostce Biznesowej Nitro, została wykryta usterka kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego.

"W wyniku wykrycia usterki, począwszy od dnia 06.05.2019 r. nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika. Uszkodzenie spowodowane nieciągłościami połączeń spawanych kotłów, skutkuje całkowitym wyłączeniem produkcji mocznika do 11.08.2019 roku" - czytamy dalej.

Usterka nie ma negatywnego wpływu na środowisko, podkreślono.

Spółka jest producentem mocznika o zdolnościach produkcyjnych 400 tys. ton/rok.

"Szacowane skutki finansowe czasowego wyłączenia instalacji spowodowanego usterką emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym w późniejszym terminie" - podano także.

Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)