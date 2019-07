Indeks S&P 500 spadł o 0,18 proc., Dow Jones Industrial zniżkował o 0,16 proc., a Nasdaq poszedł w dół o 0,10 proc.

Dolar umocnił się w odniesieniu do koszyka walut o 0,5 proc. do 97,25 pkt. O 0,5 proc. obniżył się także kurs EUR/USD, do 1,227. Retowność 10-letnich obligacji amerykańskich podniosła się o 8 pb do 2,037 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 17 pb. Natomiast spread między amerykańskimi papierami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -19 pb.

W ten sposób amerykańskie rynki zaregowały na lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy. Jak podał Departament Pracy liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w czerwcu wzrosła o 224 tys. wobec oczekiwanych 160 tys. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w maju o 0,2 proc. mdm i o 3,1 proc. rdr. Stopa bezrobocia wyniosła w USA w czerwcu 3,7 proc. vs oczekiwane 3,6 proc., wobec 3,6 proc. w maju.

"Nadal jest prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy, ale szanse na to nieco się zmniejszyły (…) Cięcie stóp o 50 pb powinno być w tym momencie wykluczone z wycen” - powiedział Scott Brown, główny ekonomista Raymond James w St. Petersburgu na Florydzie.

"Obniżka stóp o 50 punktów bazowych jest prawie na pewno wykluczona w lipcu, ale w dużej mierze wycena obniżki o 25 pb pozostaje" - wskazywał Gregory Faranello, analityk z Amerivet Securities.

Analitycy Barclays prognozują "mini-bańkę" na S&P 500, która może doprowadzić do wzrostu indeksu do 3.260 pkt., jeśli zawieszenie broni między USA a Chinami potrwa do końca kampanii prezydenckiej w USA w 2020 r. W ocenie analityków Barclays taki scenariusz ma 65-proc. szanse na wystąpienie.

W przyszłym tygodniu negocjatorzy z USA przybędą do Pekinu, by wznowić negocjacje handlowe.

Chiny nie wycofają się z zakupów amerykańskich produktów rolnych, jeśli USA dokonają kolejnej wolty w negocjacjach - podał w hongkoński dziennik „South China Morning Post”, powołując się na państwowe media w Chinach.

Według źródeł „SCMP” wiele zależy od tego jak USA będą postępować ws. koncernu Huawei, któremu administracja Białego Domu ma umożliwić ponownie zakup produktów u amerykańskich dostawców.

Jeśli negocjatorzy nie będą w stanie rozwiązać problemów w relacjach handlowych, rozmowy mogą „załamać się natychmiast”, a Waszyngton może wprowadzić nowe taryfy na 300 miliardów dolarów chińskich produktów – ostrzegają źródła.

Prezydent USA Donald Trump przegrywa swoje wojny handlowe; ich rezultatem będzie uczynienie wszystkich biedniejszymi - napisał w piątkowej opinii na łamach "New York Times" amerykański ekonomista Paul Krugman, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. (PAP Biznes)