"Ta kończąca się kadencja była przede wszystkim kadencją wielkich programów społecznych. Nadchodzi nowy czas. Myślę, że to będzie przede wszystkim czas wielkich, ambitnych inwestycji. Czas położenia fundamentu i kolejnych pięter pod ten wzrost powiedział w sobotę Gowin podczas konwencji ""Myśląc: Polska" w Katowicach.

"Wszyscy wiemy, że czekają nas te ogromne, cywilizacyjne inwestycji, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, jak elektrownia atomowa, jak kontynuacja tego, co z takim powodzeniem robi pan minister Andrzej Adamczyk, czyli rozbudowa infrastruktury drogowej, rozbudowa infrastruktury kolejowej. Ale jest też wiele innych obszarów, w których potrzebujemy inwestycji" - zaznaczył wicepremier. Jak dodał, chodzi także o inwestowanie w naukę i nowoczesne technologie.

Zdaniem Gowina "to były dobre cztery lata dla Polski". "To był czas wielkich programów społecznych, realizowanych przede wszystkim przez panią premier Beatę Szydło, przez panią minister rodziny Elżbietą Rafalską. To był czas rekordowego - na tle Europy - wzrostu gospodarczego, który był konsekwencją Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli planu premiera Mateusza Morawieckiego. To był czas, w którym Polska stała się najbezpieczniejszym krajem w Europie. To był też czas, kiedy położyliśmy wiele fundamentów pod przyszły rozwój naszej ojczyzny" - powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że "wszyscy mamy świadomość, że nie jesteśmy nawet w połowie drogi", że istnieje cały szereg wielkich wyzwań, które mają sprawić, aby Polska stała się państwem odpowiadającym wielkości naszej historii. "Wielkości i ambicji naszego narodu. Tych wyzwań jest przed nami wiele i po to tutaj się zgromadziliśmy, żeby te wyzwania zdefiniować i wskazać drogi rozwoju" - wskazał szef Porozumienia.

Inwestycja w talenty

Potrzebujemy inwestycji w talenty. Przez ostatnie cztery lata staraliśmy się stworzyć takie warunki, żeby młodzi utalentowani ludzie widzieli przyszłość dla siebie i swoich rodzin nad Wisłą a nie nad Tamizą czy Sekwaną - powiedział w sobotę wicepremier Jarosław Gowin na konwencji PiS w Katowicach.

"Wiadomo, że tak naprawdę od stuleci byliśmy drenowani z najlepszych talentów. To zjawisko się dramatycznie pogłębiło po - skądinąd bardzo pozytywnym fakcie jakim było wejście Polski do Unii Europejskiej. Przez ostatnie 4 lata staraliśmy się stworzyć tutaj takie warunki, żeby młodzi utalentowani ludzie widzieli przyszłość dla siebie i swoich rodzin nad Wisłą a nie nad Tamizą czy Sekwana" - mówił wicepremier Jarosław Gowin.

W ocenie Gowina widać już efekty polityki PiS. "Chociażby poprzez wsparcie młodych rodzin wychowujących dzieci chociażby poprzez ostatni projekt pana premiera Morawieckiego i pana prezesa Kaczyńskiego, czyli zerowy PIT dla młodych osób. To są konkretne zachęty do tego, żeby te polskie talenty pozostawały w kraju" - podkreślił.

"My nie możemy się zadowolić tym, że zachowujemy własny talenty. My musimy wystąpić w wyścigu o przyciąganie talentów" - mówił wicepremier. W jego ocenie "pod tym względem jest bardzo dużo do zrobienia."

"Jesteśmy ciągle w drugiej setce jeżeli chodzi o zdolność do przyciągania talentów. Potrzebujemy z krajów Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, z niektórych krajów w Azji, które kulturowo są nam nieodległe - potrzebujemy dekarzy, potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy naukowców. Trzeba zainwestować w system przyciągania takich talentów" - apelował szef partii Porozumienie.

W sobotę w Katowicach politycy PiS i eksperci kontynuują dyskusje w ramach trwającej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, konwencji PiS "Myśląc: Polska". Sobotnie rozmowy podczas konwencji będą koncentrować się wokół zagadnień związanych z polityką zagraniczną, obronnością, rolnictwem, finansami publicznymi, edukacją, sportem, zdrowiem, samorządem terytorialnym, administracją, kulturą i mediami.

Gowin: Wyzwaniami na kolejną kadencję - przegląd prawa i instytucji państwa

Wyzwaniami na kolejną kadencję jest systemowy przegląd instytucji państwa, walka ze słabością instytucjonalną oraz przegląd prawa - powiedział w sobotę na konwencji PiS lider Porozumienia Jarosław Gowin. Dodał, że Zjednoczona Prawica chce zawalczyć o poparcie elektoratu wielkomiejskiego.

"Wielkim wyzwaniem na następną kadencję będzie jeden z elementów diagnozy zawartej w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - słabość instytucjonalna, to było jedno z wąskich gardeł rozwoju Polski. Przykładem mogła być kompletna nieudolność państwa w poprzednich kadencjach, jeżeli chodzi o walkę z rozmaitymi mafiami, na czele z mafią VAT-owską. Pokazaliśmy, że potrafimy przebudować i mamy też odwagę, żeby tak przebudować instytucje polskiego państwa, by skutecznie z tymi mafiami walczyły" - powiedział wicepremier i minister nauki.

Dodał, że trzeba też przemyśleć strukturę instytucjonalną Polski. "Dokonać takiego systemowego przeglądu instytucji, zastanowić się, które funkcjonują dobrze, które funkcjonują gorzej, które nakładają na siebie swoje zadania" - zauważył Gowin.

Jak ocenił, kolejnym wielkim zadaniem jest przegląd prawa. "Pytanie, czy polskie prawo jest zawsze dobre, czy tych przepisów nie jest za dużo, czy one nie są często wewnętrznie sprzeczne, czy one nie są zbyt trudne do interpretacji (...). Taka dobrze pojęta diagnoza systemu prawa, usunięcie przepisów, które są zawalidrogą, które utrudniają codzienne życie Polakom , to jest kolejne duże wyzwanie na kolejną kadencję" - zapowiedział Gowin.

Przekonywał, że polskie miasta stanowią rezerwę wzrostu. "Trzeba uwolnić energię miast, zwłaszcza tych średnich i małych" - powiedział lider Porozumienia. Zaznaczył, że w niedzielę przedstawiony zostanie program Zjednoczonej Prawicy dla średnich miast. "Tam jest uwięziony ogromny kapitał, który trzeba wyzwolić, kapitał, który może służyć rozwojowi" - podkreślił wicepremier.

"My mamy taką ambicję, żeby w tej następnej kadencji przekonać do siebie nie tylko, tak jak to się dzieje teraz, mieszkańców wsi, mniejszych miast, mieszkańców średnich miast. My chcemy zawalczyć także o zaufanie i poparcie elektoratu wielkomiejskiego" - zadeklarował Gowin.

Według niego bardzo ważnym zadaniem jest przekonanie do siebie "twórczą część polskich, szeroko rozumianych i w dobrym tego słowa znaczeniu, elit społecznych". "Potrzebujemy współpracy z tymi, którzy nawet jeżeli politycznie się dzisiaj z nami nie zgadzają, to rozumieją, albo zrozumieją w ciągu następnych lat naszych rządów, że te rządy dobrze służą Polsce i Polakom" - dodał lider Porozumienia.

Gowin: Polska jest i pozostanie państwem unitarnym

Polska jest i pozostanie państwem unitarnym; potrzebujemy silnego i sprawczego, jednego państwa - mówił wicepremier Jarosław Gowin podczas konwencji PiS w Katowicach. Po to powstała Zjednoczona Prawica, aby przeciwstawiać się szkodliwym dla Polski rozwiązaniom jak propozycje federalizacji - dodał.

"Potrzebujemy silnego i sprawczego, jednego państwa. Polska ze względu na swoje położenie, tradycje historyczne, ze względu na swoje położenie geopolityczne, także ze względu na swoją konstytucję jest i pozostanie państwem unitarnym" - mówił w sobotę wicepremier Jarosław Gowin.

"Pojawiły się ostatnio propozycję, które są zabójczo niebezpieczne dla Polski, propozycje federalizacji. Chcę powiedzieć, że po to powstała Zjednoczona Prawica, po to powstało to porozumienie, ten sojusz Prawa i Sprawiedliwości z dwiema innymi partiami, aby przeciwstawiać się takim szkodliwym dla Polski rozwiązaniom" - podkreślił szef partii Porozumienie.

Wicepremier dodał, że silne państwo, to także silny samorząd. "Wiele kluczowych zadań państwa można realizować poprzez współpracę z samorządem. Dowiedliśmy tego - nasz sztandarowy program Rodzina 500+ - przecież on jest realizowany we współpracy z samorządami" - podkreślił.

"Tak jak naucza nas katolicka nauka społeczna, tak jak naucza nas nasz Kościół, państwo silne, państwo skuteczne, to jest państwo pomocnicze, to jest państwo silne także siłą swoich samorządów, siłą organizacji samorządowych, które tak rozwija pan wicepremier Piotr Gliński, z siłą oddolnych inicjatyw. Takie państwo chcemy budować" - zadeklarował minister.

Jarosław Gowin powiedział, że program, nad którym pracuje Zjednoczona Prawica to "program Polski ambitnej". "Zapraszam do realizacji tego programu wszystkich Polaków" - dodał.

