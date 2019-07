Korea Płd.: Prezydent wzywa Japonię, by zniosła restrykcje eksportowe

Źródło: PAP

Południowokoreański prezydent Mun Dze In zaapelował w poniedziałek do rządu Japonii, aby zniósł wprowadzone niedawno restrykcje dotyczące eksportu do Korei Płd. Określił je jako motywowaną politycznie próbę ograniczania handlu między podmiotami prywatnymi.