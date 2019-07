"Celem tych zmian jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych. Beneficjentami tych zmian będzie około 25 mln podatników. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego (różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę" a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma) oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym. Klin dla osób w okolicach płacy minimalnej w Polsce jest jednym z wyższych w krajach OECD, natomiast progresywność klina podatkowego jest jedną z najniższych" - czytamy w informacji.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł, podano także.

W zeszły tygodniu poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Krajewski zapowiedział, że niedługo rozpoczną się prace nad projektem obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 17% z 18% dla wszystkich podatników.

"Teraz obniżamy podatek do zera, jeśli chodzi o osoby najmłodsze, a już za chwilę, już niedługo będziemy pracować nad rozwiązaniem, które zapewni obniżkę podatku PIT dla wszystkich Polaków do 17%" - powiedział Krajewski podczas konferencji prasowej w Sejmie.

W czerwcu minister finansów Marian Banaś mówił, że "skłania się" w kierunku prostego obniżenia PIT do 17% z 18%.

Według pierwotnych planów, PIT na poziomie 17% miał dotyczyć dochodów do 42 764 zł rocznie.

W przyjętych w czerwcu założeniach do przyszłorocznego budżetu zapisano, że zaplanowane na lata 2019-2020 działania dotyczące podatków i składek na ubezpieczenia społeczne obejmą m.in. obniżenie stawki PIT z 18% do 17% oraz wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat.

