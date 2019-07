Play złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia 3S



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad 3S, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 5 lipca br. Sprawa jest w toku.

"Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli nad spółką 3S S.A. z siedzibą w Katowicach wraz z jej spółkami zależnymi przez spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie 100% akcji w 3S" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca P4 podał, że liczy na zamknięcie przejęcia 3S w III kwartale br. i szacuje, że akwizycja podniesie przychody i zysk EBITDA o max. 0,5% w 2019 roku.

P4 jest operatorem sieci mobilnej, który koncentruje się w swojej działalności na świadczeniu usług telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki akcyjnej, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i która kontroluje łącznie cztery spółki zależne (Grupa Play).

3S jest polską spółka akcyjną kontrolowaną przez Polish Enterprise Fund VII. Działalność 3S oraz jej spółek zależnych (Grupa 3S) koncentruje się na oferowaniu klientom biznesowym stacjonarnych usług telekomunikacyjnych (tj. dostępu do internetu, transmisji danych oraz telefonii stacjonarnej) opartych o sieć światłowodową, dzierżawie włókien światłowodowych oraz świadczeniu usług data center.

(ISBnews)