Immofinanz nabył Palmovka Open Park w Pradze za ok. 76,4 mln euro



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Immofinanz nabył zespół budynków biurowych Palmovka Open Park w Pradze od Metrostav Development za uzgodnioną wartość około 76,4 mln euro, podała spółka.

Transakcja została sfinalizowana 8 lipca br., podano w komunikacie.

"Po przejęciu Warsaw Spire Tower w Polsce transakcja ta stanowi kolejny wysokiej jakości impuls wzrostu dla naszego portfela biurowego. Palmovka Open Park to najwyższej klasy nieruchomość biurowa, która wygeneruje stabilny przepływ gotówki i wzmocni naszą obecność na bardzo atrakcyjnym rynku biurowym w Pradze. Wraz z planowaną integracją budynku z naszym bogatym portfelem, zwiększymy również zasięg naszej międzynarodowej marki biurowej myhive w czeskiej stolicy" - skomentował przejęcie prezesOliver Schumy, cytowany w komunikacie.

Przejęcie zostanie sfinalizowane z kapitału własnego i długu, podano także.

Palmovka Open Park został ukończony w 2018 r. Nieruchomość ma łączną powierzchnię użytkową ok. 25 800 m2. Oczekiwany dochód z wynajmu to około 4,4 mln euro rocznie.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)