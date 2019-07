Sonka zadebiutuje na NewConnect w II połowie roku





Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Sonka - pierwszy w Polsce twórca i wydawca gier specjalizujący się w tytułach na Nintendo Switch - zadebiutuje na rynku NewConnect w II połowie roku, podała spółka. Wśród jej akcjonariuszy jest m.in. PlayWay.



"Debiut na rynku NewConnect to krok milowy w rozwoju spółki. Wierzę, że nasze gry będą atrakcyjne nie tylko dla fanów gier na Nintendo Switch, ale także dla inwestorów, którzy obserwują światowy sukces tej konsoli. Cieszę się, że po miesiącach wzmożonej pracy znajdziemy się w gronie spółek notowanych na giełdzie. Mogę zapewnić, że robimy wszystko, żeby nasi akcjonariusze mieli możliwość pomnożenia zysków" - powiedział prezes Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.



Studio Sonka było dotąd najbardziej znane jako deweloper gry "Astro Bears Party". Zarząd spółki posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu gier na platformy Nintendo. Obecnie koncentruje się na dostarczaniu portów i własnych produkcji na platformę Nintendo Switch, podano.



"Wyniki finansowe Sonka S.A. charakteryzują się wysoką dynamiką. W pierwszym kwartale br. spółka osiągnęła 354 tys. zł zysku - trzy razy więcej niż rok wcześniej. Firma zamierza kontynuować tempo wzrostu w związku z bogatym planem wydawniczym na ten i następny rok. 18 lipca do sprzedaży trafi DLC do gry '911 Operator' - 'Search & Rescue'. Dzień później na rynku pojawi się 'Astro Bears' - nowa wersja najważniejszego produktu spółki. Na sierpień planowana jest kolejna premiera - 'Mars Power Industries'" - czytamy w komunikacie.



Spółka zrealizowała dotąd 8 produkcji, w tym m.in. "The Way Remastered", "VSR: Void Space Racing" i "911 Operator". Jednym ze strategicznych partnerów firmy jest Grupa PlayWay, która posiada 42,41% akcji Sonka S.A.



(ISBnews)