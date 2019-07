Władze wrocławskiego lotniska podkreślają, że w pierwszym półroczu tego roku port lotniczy zanotował najlepszy wynik w historii jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów. Wskazano przy tym, że znaczący wzrost – o ponad 18 proc. - odnotowali przewoźnicy sieciowi.

„Oferta przewoźników sieciowych jest coraz bogatsza. Podróżnych przyciągają zwłaszcza rejsy do największych hubów przesiadkowych. Potwierdza to sukces połączenia do Paryża, uruchomionego przez linie Air France przed rokiem. Już widać, że bardzo dużą popularnością cieszy się również nowe połączenie do Amsterdamu, uruchomione przez linie KLM na początku maja” – powiedział dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław Jarosław Sztucki.

Blisko 7-procentowy wzrost liczby podróżnych korzystających z wrocławskiego lotniska zanotowały w pierwszym półroczu tego roku również linie niskokosztowe. Dużym powodzeniem cieszyły się połączenia do Kijowa Boryspola (Ryanair) i Charkowa (Wizz Air), które zostały uruchomione jesienią ubiegłego roku. Podróżnych korzystających z oferty takich przewoźników przybyło również na innych kierunkach – południe Europy oraz Wyspy Brytyjski i Skandynawia.

Sztucki podkreślił, że segment połączeń niskokosztowych rozwija się bardzo stabilnie. „Fakt, że samoloty na większości tras są wypełnione niemal w 100 proc. przekonuje, że oferta przewoźników jest dobrze dobrana do oczekiwań podróżnych” - dodał.

Wzrost liczy podróżnych korzystających z wrocławskiego lotniska odnotowano również w lotach czarterowych (17 proc. więcej w stosunku do półrocza ubiegłego roku). Przybywa podróżnych również w ruchu krajowym. Np. PLL LOT na trasie do warszawskiego portu Chopina zanotował w pierwszym półroczu 10-procentowy wzrost liczby podróżnych w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.