Kwota bazowa, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, zostanie podwyższona z 3,9 tys. zł do kwoty 4,2 tys. zł - przewiduje projekt przyjęty we wtorek przez rząd. Oznacza to wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.