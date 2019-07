PKO TFI ma pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie PPK



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podpisało pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), podał PKO Bank Polski.

"Pracownicze plany kapitałowe to nie tylko długoterminowy biznes, zgodny z misją i strategią Grupy PKO Banku Polskiego, ale także znakomita okazja do edukacji ekonomicznej Polaków. PPK dają szansę na wyrobienie i utrwalenie nawyków oszczędzania i inwestowania przez miliony uczestników tego programu. Do ich dyspozycji oddajemy zarówno nowoczesne narzędzia internetowe, jak i rozległą sieć swoich placówek, co dodatkowo będzie sprzyjać upowszechnianiu PPK" - skomentował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Uchwalona pod koniec ub.r. ustawa o PPK od 1 lipca br. zaczęła obowiązywać firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.

"Mamy już pierwszych 100 umów o zarządzanie PPK. Bardzo cieszy to, że coraz więcej firm decyduje się nie czekać z decyzjami, co pozwala - przy naszym pełnym wsparciu - na spokojnie przygotować wdrożenie PPK. Oczywiście, trzeba liczyć się z tym, że większość firm pierwsze składki przekaże dopiero pod koniec roku. Odpowiednio wczesne przygotowanie się do tej operacji i wsparcie nowoczesnej aplikacji i-PPK pomoże w tym, by była to już tylko formalność" - wskazał wiceprezes PKO TFI Łukasz Kwiecień.

PPK w PKO TFI oparte są o fundusz parasolowy PKO Emerytura - SFIO - fundusz cyklu życia, który działa w oparciu o subfundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty. Inwestycje uczestnika automatycznie dopasowują się do jego wieku, tzn. im bliżej 60. roku życia, tym więcej środków pracuje w bezpieczniejszych instrumentach finansowych. Przez pierwszy roku funkcjonowania PPK, PKO TFI rezygnuje z pobierania opłaty za zarządzanie, podano również.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Na koniec marca zarządzało aktywami o wartości ponad 35 mld zł (25% udziału w rynku), posiadało ponad 600 tys. klientów. PKO TFI prowadzi także ponad 100 PPE i PPO. Istnieje od 1997 roku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)