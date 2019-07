Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów za tydzień zajmie się projektem obniżającym stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc.

"Obniżenie stawki z 18 na 17 to jest też wielkie przedsięwzięcie naszego rządu, zachęcające do tworzenia tutaj biznesu w Polsce, pozostawania w Polsce. To będą też znaczne oszczędności - doskonale wiemy, że w tej pierwszej stawce podatkowej 18 płacimy podatki. Jeden procent to jest też znaczna kwota dla każdego obywatela, który będzie mógł te pieniądze wydać na rynek. A wiemy, że konsumpcja jest jednym z elementów bardzo ważnych, który nakręca gospodarkę. I powoduje, że mamy coraz większą produkcję, a przez to później lepszą sprzedaż i z tego tytułu podatki trafiają też do budżetu państwa" - powiedział Banaś w TVP Info.

Minister tłumaczył, że rząd jest w stanie zmniejszać podatki, "z prostej przyczyny". "Coraz więcej podmiotów pojawia się na naszym rynku. Płacą podatki w postaci VAT, dochodowego, w CIT. W ten sposób zwiększamy nasze dochody. I dajemy pewność na rynku, że zmniejszając lukę VAT-owską, walcząc skutecznie z mafiami paliwowymi, ale nie tylko, dajemy gwarancje naszym uczciwym przedsiębiorcom, że mogą się czuć spokojnie na rynku" - tłumaczył Banaś.

Szef resortu finansów przypomniał, że mamy deficyt budżetowy jeden z najmniejszych, w 2018 na poziomie 0,4 proc. w stosunku do PKB. "Mamy zmniejszone zadłużenie właściwie z 54 proc. w stosunku do PKB w 2015 roku, które zostało zmniejszone w tej chili do prawie 48 proc. To są liczby, które nie kłamią, a mówią, w jaki sposób rząd PiS sprawuje władzę" - powiedział.

Banaś podkreślił, że Komisja Europejska podniosła w środę prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 r. - z 4,2 proc. do 4,4 proc. "Nasza gospodarka dalej się rozwija i będzie rozwijała" - dodał.

We wtorek projekt obniżający dolną stawkę PIT został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przewiduje także ponad dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Zgodnie z informacją na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obniżona stawka podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. i podniesienie kosztów uzyskania przychodów będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

"W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18 proc. na 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów ponad 85 tys. 528 zł" - napisano.

"Obniżenie stawki dotyczyć będzie ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)" - dodano.

Dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników - zdaniem autorów zmian - ma obniżyć koszty pracy.