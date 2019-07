Lotnisko Chopina odnotowało kolejny wzrost liczby pasażerów. Stołeczny port obsłużył w czerwcu 1,78 mln osób (wzrost o 2,4 proc rok do roku). Od początku roku z usług lotniska skorzystało ponad 8,59 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 7,4 proc. W ruchu międzynarodowym podróżowało ok. 7,76 mln osób (wzrost o ok. 8 proc.), a prawie 837 tys. w ruchu krajowym (wzrost o ponad 2 proc).

W czerwcu 2019 PLL LOT uruchomiły połączenie długodystansowe do Miami (jest to już 5 połączenie z Warszawy do USA) oraz do Bejrutu (5 razy w tygodniu), a także zwiększyły częstotliwość rejsów do Zielonej Góry (4 dni w tygodniu dwa razy dziennie, sobota i niedziela po jednym rejsie). Już niedługo planowane jest uruchomienie kolejnych długodystansowych połączeń PLL LOT – Delhi, Kolombo i Pekin Daxing.



Warto odnotować, że tendencja wzrostowa utrzymała się mimo wyłączonej z użytku jednej z dwóch dróg startowych. Prace modernizacyjne na DS. 1 zakończyły się 30 czerwca. Aktualnie operacje lotnicze odbywają się już na obydwu drogach.

Historyczny wynik lotniska Zielona Góra Babimost



Lotnisko Zielona Góra Babimost w czerwcu 2019 obsłużyło 3340 osób. Jest to najlepszy wynik przewozowy od czterech lat i drugi najwyższy w historii portu.

Czerwcowy wynik portu oznacza wzrost o 43 proc. w porównaniu do czerwca 2018. Od początku lotnisko obsłużyło 11097 osób.



Tak duży wzrost był możliwy dzięki zmianom w rozkładzie lotniska. W czerwcu podwojone zostało oferowanie rejsów na trasie Zielona Góra – Warszawa.

Z Babimostu do stolicy można dostać się rano i wieczorem w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W środę i niedzielę oferowany jest jeden rejs dziennie.



Również w czerwcu uruchomione zostały wakacyjne czartery biura podróży Coral do Antalyi (trasę obsługuje linia Onur Air). Rejsy będą realizowane do 16 września airbusami A320. Są to największe samoloty regularnie (w każdy poniedziałek) operujące z portu lotniczego Babimost.

Umowa na przebudowę drogi startowej na lotnisku w Radomiu podpisana



W poniedziałek, 8 lipca, w Radomiu odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego została podpisana umowa na realizację istotnego etapu inwestycyjnego na Lotnisku Radom, tj. wydłużenie drogi startowej. Oprócz wykonawców - przedstawicieli firmy Max Bögl Polska w spotkaniu wzięli udział: szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, eurodeputowany Adam Bielan, posłanka Anna Kwiecień, poseł Andrzej Kosztowniak oraz prezes PPL Mariusz Szpikowski.

Przetarg ogłoszony przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, zarządzającego lotniskiem w Radomiu, na opracowanie dokumentacji projektowej

i przebudowę oraz wydłużenie drogi startowej wygrała firma Max Bögl Polska Sp.

z o.o. z Wrocławia. Firma przedstawiła najniższą ofertę opiewającą na kwotę 146,7 mln PLN brutto. W przetargu wystartowały również Budimex SA (154,9 mln PLN brutto), Strabag Sp. z o.o. (164,6 mln PLN brutto) oraz Konsorcjum Trakcja PRKII S.A., AB Kauno Tiltai i Projekt Plus Sp. z o.o. (169,1 mln PLN brutto).



Oferta firmy Max Bögl Polska Sp. z o.o. spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym przyjętym kryterium oceny ofert była cena.



Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) podjęło decyzję o przebudowie lotniska w Radomiu, dostrzegając potencjał i możliwości jakie daje port na Sadkowie. Po wydłużeniu pasa o 500 metrów, zwiększeniu liczby miejsc postojowych dla samolotów, wybudowaniu nowoczesnego terminala i parkingów, pierwsze samoloty będą mogły odlecieć z Radomia pod koniec 2020 roku. Sadków ma odciążyć Lotnisko Chopina, które niedługo osiągnie maksimum przepustowości.

Do dziś PPL podpisało 5 umów z wykonawcami praca na lotnisku w Radomiu na łączną 154 620 149,62. Przedmiotem umów są:



• Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym towarzyszących obiektów kubaturowych dla Lotniska Radom-Sadków

• Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym dróg kołowania oraz płyt postojowych

• Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich, miejsc postojowych i dworców

• Wykonanie projektu budowlanego wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym budowy terminala dla lotniska Radom-Sadków.



Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu.