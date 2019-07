W programach i rynkowych aktywnościach Grupy Neuca uczestniczy 5681 aptek



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - W najbardziej zaawansowanych programach aptecznych Grupy Neuca na koniec czerwca 2019 r. uczestniczyło prawie 1 800 aptek, co oznacza wzrost o ponad 70% w skali roku. Łącznie w programach i rynkowych aktywnościach Grupy uczestniczy już 5 681 aptek, podała spółka.

"Grupa dostarcza szereg narzędzi, które pozwalają aptekom niezależnym mierzyć się z sieciową konkurencją. Formuła wypracowana przez Neuca zakłada kompleksowe wsparcie bez ograniczania własności i samodzielności decyzyjnej aptekarzy. Farmaceuta decydując o przystąpieniu do określonego programu, wybiera dostosowany do jego potrzeb zestaw narzędzi handlowych i marketingowych" - czytamy w komunikacie.

Neuca podała, że z korzyści programów Partner+, Partner oraz IPRA (Indywidualny Program Rozwoju Apteki) na koniec I półrocza korzystało łącznie 1772 aptek. Wzrost uczestników to w dużej mierze efekt rosnącej satysfakcji aptek biorących udział w programach oraz wdrożenie nowych, bardziej elastycznych form współpracy z farmaceutami.

Najszerszy wachlarz wsparcia realizowany jest w programach Partner i Partner+, w których bierze udział 992 placówek czyli ponad 10% aptek niezależnych w kraju. W tej formule współpracy oprócz narzędzi handlowych i marketingowych apteki mają m.in. dostęp do systemów informatycznych optymalizujących ich pracę, zyskują ekspozycję na kanały sprzedaży e-commerce takie, jak platforma apteline.pl i ortopedio.pl, wchodzące w skład Grupy Neuca, podano także.

"Pod koniec roku rozmawialiśmy z aptekami, z którymi współpracujemy na temat naszych programów aptecznych. Na bazie naszych badań stwierdziliśmy, że farmaceuci pragną większej elastyczności w zakresie uczestnictwa w naszych rynkowych aktywnościach. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowej wersji programu IPRA oraz Partner. Efektem tych działań jest dynamiczny wzrost uczestników najbardziej zaawansowanych form współpracy, dzięki czemu możemy lepiej wspierać apteki niezależne i jednocześnie umacniać naszą pozycję rynkową" - powiedział dyrektor departamentu centralnego wsparcia niezależnych aptek Tomasz Pilecki, cytowany w komunikacie.

Neuca podała, że Partner+ obecnie jest najszybciej rozwijającym się i największym programem partnerskim dla aptek. Jak wynika z danych niezależnej firmy badawczej IQVIA, jest już liderem w 11 województwach, a w kolejnych dwóch pierwsze miejsce zajmuje IPRA.

"Nasze programy wyróżniają się nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Partner+ oraz IPRA wchodzą już do największej europejskiej czwórki programów kierowanych do aptek niezależnych. Warto również zwrócić uwagę, że firmy, które nas wyprzedzają w tym zestawieniu to największe międzynarodowe korporacje" - podkreślił Pilecki.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

