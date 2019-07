Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 wzrósł o 0,18 proc. do poziomu 2.316,95 pkt., WIG zwyżkował o 0,2 proc. do 60.362,11 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,35 proc. do 4.105,37 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,08 proc. do 11.864,41 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 704 mln zł, z czego 599 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął czwartkowe notowania blisko 10 pkt. nad kreską. Do około godz. 10.20 indeks rósł do poziomu 2.338 pkt., po czym sukcesywnie spadał do poziomu 2.316 pkt. na zamknięciu.

WIG-informatyka znalazł się na najwyższym poziomie od 2000 roku, a WIG-nieruchomości na najwyższym poziomie od 2011 roku. Od początku roku indeksy zyskały odpowiednio o około 25 i 20 proc.

Na światowych giełdach ponownie mieszane nastroje. Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial rósł o 0,34 proc. do 26.9652 pkt., a S&P 500 szedł w górę o 0,25 proc. do 3000 pkt.

Około godz. 16.50 CAC 40 tracił 0,3 proc., DAX szedł w dół o 0,5 proc., FTSE 100 zniżkował o 0,4 proc., zaś NIKKEI zyskiwał 0,3 proc. a Hang Seng rósł o 0,8 proc.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej rosły notowania Lotosu - o 3,25 proc. i PGNiG - o 3,2 proc. WIG-paliwa zyskał 2 proc.

Zdaniem analityków Trigon DM ceny gazu mogą odbić w czwartym kwartale tego roku. W udostępnionym w czwartek raporcie rekomendują oni kupno walorów PGNiG, z ceną docelową 6 zł. Dla Ciechu Trigon ma rekomendację "kupuj" z ceną docelową 46,8 zł, a dla Grupy Azoty rekomendację "trzymaj" i cenę docelową 47,5 zł.

Grupa Azoty oraz Ciech tracą odpowiednio: 1,6 i 0,5 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wzrostami wyróżniły się notowania Mercatora - w górę o blisko 13 proc., Trakcji - 7 proc., oraz Benefitu - o 5,3 proc.

Mercator Medical opublikował w trakcie sesji szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał, według których skonsolidowany zysk netto wyniósł w II kwartale ok. 1,2 mln zł wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej i 2,9 mln zł straty netto w I kwartale 2019 r.

Kurs Trakcji zwyżkował drugą sesję z rzędu i jest na najwyższym poziomie od czerwca – od tegorocznego minimum z 6 czerwca spółka zyskuje blisko 76 proc.

Kurs akcji VRG wzrósł w czwartek o 3,9 proc. i znalazł się na najwyższym poziomie od kwietnia.

Negatywnie wyróżniły się notowania Getin Noble Bank - w dół o 5,6 proc., Data Walk - spadek o 6,15 proc. (PAP Biznes)