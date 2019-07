Komunikat MSWiA odnosi się do piątkowej publikacji w "Gazecie Wyborczej", z której wynika, że "wewnętrzny dokument MSWiA dotyczący rynku pracy i cudzoziemców" przewiduje wprowadzenie opodatkowania osób bezdzietnych. To - zdaniem autora artykułu Leszka Kostrzewskiego - miałoby rozwiązać "problem demograficzny", który w przyszłości spowoduje "brak pracowników w firmach z powodu obniżenia wieku emerytalnego" oraz brak pieniędzy w ZUS na składki.

W artykule tym czytamy, że "rząd liczy, że obawa przed zapłaceniem większej daniny spowoduje, iż Polacy będą chętniej decydować się na dzieci". "Dzięki temu będzie w przyszłości pracowników (rdzennie polskich) i więcej składek" - ocenia Kostrzewski.

Odnosząc się do tego w komunikacie opublikowanym w piątek przez MSWiA podkreślono, że szefowa tego resortu Elżbieta Witek "podjęła decyzję, że nie są i nie będą prowadzone żadne prace nad opodatkowaniem osób bezdzietnych". Przypomniano również, że temat ten poruszany był przez media "blisko trzy tygodnie temu" i już wtedy resort temu zaprzeczał.

"Pan Redaktor Leszek Kostrzewski przygotowując artykuł do dzisiejszego (12.07.2019) wydania »Gazety Wyborczej« nie zwrócił się do MSWiA z żadnymi pytaniami. Projekt dokumentu, na który powołuje się Pan Redaktor, został przygotowany przez wewnętrzny zespół roboczy. Nie uzyskał on jednak akceptacji kierownictwa resortu. Kwestia opodatkowania osób bezdzietnych nie znajduje się też w programie Prawa i Sprawiedliwości" - poinformowało ministerstwo.

MSWiA podkreśliło również, że "nie są i nie będą prowadzone żadne prace nad opodatkowaniem osób bezdzietnych".

