W pierwszej połowie roku nadwyżka Chin w wymianie z USA wzrosła do prawie 140,5 mld USD, a więc o 5 proc. w porównaniu ze 133,76 mld USD w analogicznym okresie roku 2018 – wynika z danych chińskiego urzędu.

Import z USA do Chin spadł w czerwcu o 31,4 proc. rok do roku, a eksport do Stanów Zjednoczonych obniżył się w tym okresie o 7,8 proc. Spadki były większe niż w maju, gdy odnotowano obniżkę obu wartości odpowiednio o prawie 27 proc. i o 4,2 proc. w porównaniu z majem roku ubiegłego.

Ogólna wartość chińskiego eksportu spadła w czerwcu o 1,3 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Obniżyła się również ogólna wartość importu do Chin – o 7,3 proc., co agencja Reutera uznaje za spadek większy od prognozowanego i ocenia, że wskazuje to na spowolnienie gospodarki chińskiej i światowej.

Czerwiec był pierwszym pełnym miesiącem obowiązywania podwyższonych karnych ceł na sprzedawane do USA chińskie towary warte ok. 200 mld dolarów rocznie. Waszyngton podniósł taryfy na te produkty w maju, gdy załamały się dwustronne negocjacje handlowe.

Obie strony trwającego od ponad roku sporu ogłosiły w czerwcu, że wznowią rozmowy. Waszyngton zgodził się nie nakładać na razie nowych ceł, jakimi groził Chinom prezydent USA Donald Trump, ale wprowadzone już taryfy wciąż obowiązują. Urzędnicy handlowi z obu krajów przeprowadzili niedawno rozmowę telefoniczną, ale nie ogłoszono jak dotąd planu dalszych negocjacji.

Administracja prezydenta Trumpa nałożyła karne cła na chiński eksport, by nakłonić Pekin do zmiany polityki handlowej. Stany Zjednoczone zarzucają Chinom m.in. wymuszanie transferu technologii od amerykańskich firm, nieuczciwe dotacje dla rodzimego przemysłu oraz brak wzajemności w barierach rynkowych.

Pekin zaprzecza tym oskarżeniom, zarzuca Waszyngtonowi protekcjonizm handlowy, a na wprowadzane przez niego karne cła odpowiada taryfami odwetowymi. Chińskie władze deklarowały, że nie chcą wojny handlowej, ale są gotowe "walczyć do końca".

