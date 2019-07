Małgorzata Zielińska weszła do zarządu PKP S.A.



Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP S.A. powołało do składu zarządu spółki Małgorzatę Zielińską z dniem 12 lipca br. Jednocześnie decyzją walnego odwołany ze stanowiska członka zarządu został Tomasz Miszczuk, podały PKP.

"Małgorzata Zielińska zajmowała dotychczas stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (powołana 29 listopada 2018 r.). W strukturach resortu odpowiedzialna była za wdrażanie funduszy unijnych do największych inwestycji infrastrukturalnych (Program Infrastruktura i Środowisko), koordynacją Planu Junckera w Polsce oraz partnerstwem publiczno-prywatnym. Wiceminister Zielińska od kwietnia 2016 roku pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycji i Rozwoju. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zanim została zastępcą dyrektora w ministerstwie, była dyrektorem m.in. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w PKP S.A., gdzie zarządzała dworcami. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych i w spółkach Skarbu Państwa. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała dyplom inżyniera mechanika. Ukończyła też Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim" - czytamy w komunikacie.

Prezesem zarządu PKP S.A. pozostaje Krzysztof Mamiński. W zarządzie pozostają również Mirosław Antonowicz, Krzysztof Golubiewski i Andrzej Olszewski, podano także.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz ok. 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację.

