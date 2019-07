Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek głosowało 58 senatorów, 19 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Zmiany mają zacząć działać od 1 sierpnia tego roku. Osoby, które obejmie ustawa, będą mogły oczekiwać, że od tego czasu do końca roku zaliczki na ich podatek nie będą pobierane. Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez pięć miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.