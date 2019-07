Stacja o mocy 22 kW jest wyposażona w dwa gniazda ładowania oraz w system zabezpieczeń. Dostawę i montaż stacji zapewniły Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy, a przyłącza wykonała spółka PKP Telkol. Miejsca postojowe, na których można zaparkować podczas ładowania, są pomalowane na zielono, poinformowano.



"Zależy nam na sukcesywnym poszerzaniu wachlarza usług dostępnych na terenie dworców kolejowych i ulepszaniu oferty dla podróżnych. Ponadto dzięki takim inicjatywom, jak montaż kolejnych stacji ładowania samochodów elektrycznych polska kolej coraz częściej kojarzy się z ekologicznymi działaniami" - powiedział podczas otwarcia wrocławskiej stacji członek zarządu PKP Mirosław Antonowicz, cytowany w komunikacie.



Wrocławska stacja jest ogólnodostępna, a w okresie promocyjnym ładowanie jest darmowe. Użytkownicy mogą również wziąć

udział w badaniu satysfakcji, w którym jest oceniana intuicyjność obsługi stacji, jej dostępność, szybkość ładowania oraz widoczność i oznakowanie miejsc parkingowych przy stacji.



W listopadzie 2018 roku Grupa PKP zainstalowała stacje ładowania przy czterech dworcach: Katowice, Katowice Ligota, Częstochowa i Gliwice. W lipcu jest planowane uruchomienie trzech kolejnych stacji w Opolu i Bydgoszczy oraz przy dworcu Warszawa Wschodnia. Łącznie w pierwszym etapie projektu ma powstać 10 stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Zadanie realizują spółki z Grupy PKP, podsumowano.



W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz ok. 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP - wyznacza im cele i dba o ich realizację.



>>> Czytaj też: Projekt obniżenia stawki PIT do 17 proc. będzie kosztował ok. 9,7 mld zł rocznie