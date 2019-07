Po dziesięcioleciach spadku w 2015 roku liczba osób niedożywionych zaczęła rosnąć. Jako jeden z celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r., perspektywa świata bez ludzi niedożywionych staje się "ogromnym wyzwaniem" - zauważa raport.

Dokument zatytułowany "Stan bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia na świecie" został przygotowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światowym Programem Żywnościowym (WFP) i Światową Organizację Zdrowia (WHO).

"Aby utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe, polityka gospodarcza i społeczna jest niezbędna, by za wszelką cenę przeciwdziałać skutkom niekorzystnych cykli gospodarczych, unikając jednocześnie ograniczenia podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i oświata" - głosi raport.

Niedożywienie nadal jest powszechne w Afryce (prawie 20 proc. ludności), Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (mniej niż 7 proc.) i w Azji (ponad 12 proc.).

Szacuje się, że jeśli dodać dotkniętych klęską głodu do ludzi, którzy nie mają bezpieczeństwa żywnościowego, to ponad 2 mld ludzi - z których 8 proc. mieszka w Ameryce Północnej i Europie - nie ma regularnego dostępu do zdrowego, pożywnego jedzenia w wystarczającej ilości.

FAO uważa, że postęp jest niewystarczający, aby osiągnąć w 2030 r. cel polegający na zmniejszeniu o połowę liczby dzieci cierpiących na zahamowanie wzrostu. Obecnie dotyka to 149 mln dzieci.

W raporcie odnotowano zarazem, że we wszystkich regionach nadwaga i otyłość nadal rosną, zwłaszcza wśród dzieci w wieku szkolnym.

W 2018 r. około 40 mln dzieci poniżej piątego roku życia miało nadwagę. W 2016 roku według raportu nadwagę miało: 131 mln dzieci w wieku od 5 do 9 lat, 207 mln nastolatków i 2 mld dorosłych.

>>> Czytaj też: Czy posadzenie biliona drzew uratuje naszą planetę przed zmianami klimatu?