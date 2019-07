"Chciwość od początku istnienia ludzkości sprawiała, że dochodziło do przestępstw. My ze swej strony staramy się im zapobiegać poprzez doskonalenie naszych systemów. W ramach procesu inkubacji pewien start-up przygotował nam proof-of concept wykorzystania sztucznej inteligencji do śledzenia nadużyć na rynku kapitałowym. Oszuści są coraz sprytniejsi, więc my również musimy się doskonalić i mieć nad nimi przewagę technologiczną. Liczymy na to, że pierwszym elementem SRRK będzie wprowadzenie Sądu Giełdowego, którego powinnością będzie sprawne karanie przestępców giełdowych" - powiedział Dietl podczas czatu w serwisie Stockwatch.



Przedstawiony pod koniec lutego br. projekt SRRK zakłada m.in. szereg zmian w zakresie podatków związanych z inwestowaniem, m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji, zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych oraz umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy. Zakłada on także m.in. rozwiązania, których celem jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy oraz umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych.



GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

