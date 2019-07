Asseco i Medicover Polska budują platformę komunikacji z placówkami partnerskimi



Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Medicover Polska i Asseco Poland rozpoczęły współpracę nad nowym modelem dostarczania świadczeń zdrowotnych. Jego celem jest budowa platformy, która usprawni komunikację i rozliczenia sieci medycznych z placówkami partnerskimi, podało Asseco. Będzie ona mogła być wykorzystywana również przez inne sieci, które chciałyby podnieść jakość i efektywność świadczonych usług.

"Utrudniony przepływ informacji, brak dostępu do danych pacjentów i kalendarza wizyt - to częste problemy, z którymi muszą się mierzyć sieci medyczne współpracujące z placówkami partnerskimi. Nowa platforma, która powstanie dzięki kooperacji Medicover Polska oraz Asseco Poland, zapewni automatyzację rezerwacji i potwierdzania wizyt w placówkach współpracujących oraz rozliczanie opłat za usługi medyczne, również te dostępne online" - czytamy w komunikacie.

Nowe rozwiązanie ma wprowadzić szereg ułatwień w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Docelowo sieci, które skorzystają z rozwiązania, będą również mogły za jego pośrednictwem zarządzać elektroniczną dokumentacją medyczną, co ma przełożyć się na szybszą diagnostykę i dostęp do danych oraz poprawę jakości opieki nad pacjentami, wskazano również

"W dzisiejszym świecie rozwiązania cyfrowe to podstawa jakościowego i sprawnego dostarczania usług medycznych. Także pacjenci coraz chętniej sięgają po aplikacje mobilne, oczekują elektronicznego dostępu do wyników badań czy decydują się na zdalny kontakt z lekarzem. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci Medicover Polska będą mieli możliwość wyszukania i zarezerwowania online wizyty lekarskiej nie tylko w naszych centrach medycznych, lecz także w placówkach współpracujących na terenie całego kraju" ­- powiedział COO Healthcare Services, Medicover John Stubbington, cytowany w komunikacie.

"Jest to unikalny projekt, który opiera się na partnerskiej współpracy i nowatorskim podejściu Asseco Poland i Medicover Polska do tworzenia nowych rozwiązań dla służby zdrowia. Jego realizacja nie tylko zapewni sprawną obsługę placówek partnerskich, lecz także pozwoli na realizację trzech najważniejszych celów, jakie stoją przed służbą zdrowia na całym świecie - czyli podniesienia jakości usług, zwiększenia ich dostępności oraz efektywności ekonomicznej" - zadeklarował wiceprezes Asseco Poland Krzysztof Groyecki, cytowany w komunikacie.

Zakończenie pierwszej fazy projektu planowane jest na koniec 2019 roku, a drugiej - na połowę roku 2020. Rozwiązanie będzie też na bieżąco rozszerzane o nowe funkcjonalności, tak aby jak najlepiej adresowało wyzwania, przed którymi stoi sektora zdrowia, a jednocześnie wyznaczało nowe standardy na rynku opieki medycznej.

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na GPW. Od ponad 27 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. Jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki NFZ, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ok. 10 tys. przychodni i gabinetów lekarskich.

Medicover Polska od ponad 20 lat zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną. Oferuje usługi dostępne w formie abonamentów i ubezpieczeń medycznych, które przeznaczone są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Medicover Polska jest obecny we wszystkich regionach Polski.

(ISBnews)