Komisja Finansów Publicznych zdecyduje o VAT na napoje owocowe w środę



Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych będzie rozpatrywać poprawki dotyczące stawek podatku VAT na napoje, w tym z zawartością soków podczas jutrzejszego posiedzenia, wynika z decyzji przewodniczącego KFP Andrzeja Szlachty.

Podczas dzisiejszego posiedzenia KFP rozpatrywano przede wszystkim poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Sejmu. W trakcie dyskusji pojawiła się jednak poprawka związana przede wszystkimi ze stawkami podatku VAT na określone kategorie napojów.

"Zastanawiałem się, w którym momencie mam zgłosić tę poprawkę, a dotyczy ona tego, aby do kategorii produktów obarczonych 5-proc. podatkiem VAT dodać napoje roślinne, które są alternatywą m.in. dla mleka krowiego. Poprawka została już na piśmie dostarczona posłom" - powiedział Paweł Grabowski z Kukiz '15.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów odpowiedzieli, że muszą przeanalizować ewentualne skutki i odniosą się do złożonej poprawki podczas jutrzejszego posiedzenia komisji.

Poprawkę złożoną przez posła Grabowskiego poparła m.in. Dorota Niedziela, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Jest to bardzo wąska kategoria produktów, z której korzystają głównie dzieci, ale również dorośli którzy są uczuleni na laktozę i kazeinę zawartą w mleku" - wskazała Niedziela.

Zdaniem przedstawiciela producenta m.in. wyrobów mleczarskich obecnego na posiedzeniu KFP, szacuje się, że cały rynek napojów roślinnych w Polsce to około 120-126 mln zł i ewentualne skutki dla budżetu będą niewielkie.

Przewodniczący KFP Andrzej Szlachta zdecydował, że ta poprawka, jak i pozostałe będą rozpatrywane podczas jutrzejszego posiedzenia komisji. KFP będzie wtedy łącznie rozpatrywać dwa projekty: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, a także rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dotyczący obligatoryjnego wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności).

Komisja zajmowała się dziś nowelizacją matrycy VAT. Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli rządu wynikało, że wprowadzona zostanie poprawka, która ma zachować 5% stawkę podatku VAT na napoje owocowe z wysoką zawartością soku.

Prace nad nowymi stawkami podatkowymi trwają od listopada ub.r., gdy resort finansów zapowiedział uporządkowanie tzw. matrycy VAT. Nowy projekt miał wyeliminować nieścisłości i absurdy w opodatkowaniu niektórych towarów i usług. Największe kontrowersje wzbudziła podwyżka stawek na napoje owocowe o wysokiej zawartości soku z 5% do 23%. Przeciwko tej zmianie protestowało Ministerstwo Rolnictwa i sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Propozycja wzbudziła tak duże głosy sprzeciwu, że w marcu Sejm wstrzymał głosowanie nad projektem.

(ISBnews)