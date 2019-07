"Rzeczpospolita" publikuje w środę wyniki najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na jej zlecenie.

Przeanalizowane zostały różne warianty startu opozycji w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu. W przypadku osobnego startu wszystkich partii opozycyjnych - jak czytamy w dzienniku - najlepszy wynik notuje PO – ponad 26 proc., a kolejny jest SLD – 5,9 proc. "Reszta nie wchodzi do Sejmu: PSL – 4,4 proc., Wiosna – 4,2, Razem – 1,4. W wariancie tym do Sejmu oprócz PiS wchodzą więc tylko dwie partie: PO i SLD. A opozycja wspólnie osiąga 32 proc., co przy 43 proc. PiS jest wynikiem bardzo słabym, znacząco gorszym niż ponad 38 proc. z wyborów europejskich" - pisze "Rzeczpospolita".

Według sondażu, który publikuje gazeta, gdyby powtórzona została "wielka koalicja" z wyborów do Parlamentu Europejskiego, jej wynik byłby podobny, jak w maju (38,5 proc.). "Jeżeli jednak wspólną listę wystawiłyby Wiosna i Lewica Razem, mogłaby ona liczyć na 8 proc. głosów. Daje to opozycji siłę 48,6 proc. i zwycięstwo połączonych sił dwóch list nad PiS, które notuje 42,7 proc. poparcia" - twierdzi "Rz".

W wariancie "chadecko-lewicowym" zbadano z kolei dwie koalicje: chadecką: PO–PSL–N, oraz lewicową: SLD–Wiosna–Lewica Razem. "Ten układ przynosi równowagę, a być może oznacza powyborczy pat. PiS otrzymuje w nim swoje 43,2 proc., polityczne centrum ma 31,3 proc., a wspólna szeroka lista lewicy – 12,3 proc. To oznacza, że opozycja wspólnie zbiera 43,6 proc. wobec ponad 43 proc. PiS" - pisze dziennik.

W sondażu IBRIS zbadano też wariant "samotnej koniczynki". "PSL, startując samodzielnie, może przekroczyć próg wyborczy i otrzymać 5,4 proc. poparcia" - czytamy w "Rzeczpospolitej". Gdyby z kolei powstała koalicja PO–N–SLD, mogłaby liczyć na prawie 35 proc. głosów. "Do Sejmu nie weszłaby jednak lewica, czyli Wiosna z Lewicą Razem, otrzymując 4,3 proc. poparcia. Potencjał całej opozycji w takim wariancie to niewiele ponad 39 proc. głosów wobec 42,6 proc. dla PiS. I bezpiecznej większości dla partii Jarosława Kaczyńskiego – 250 mandatów" - pisze "Rz". (PAP)