Infoscan opublikuje zaktualizowaną strategię rozwoju po NWZ zwołanym na 13 VIII



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Infoscan zwołał na 13 sierpnia 2019 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, po którym zarząd planuje opublikować zaktualizowaną strategię rozwoju, podała spółka. Podczas NWZ akcjonariusze zdecydują o zatwierdzeniu umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w ramach której spółka może pozyskać do 21 mln zł.

"Planów dotyczących ekspansji oraz rozwoju naszego rozwiązania jest dużo, dlatego planujemy opublikować zaktualizowaną strategię rozwoju. Chcemy, aby dokument ujrzał światło dzienne krótko po NWZ spółki w sprawie zatwierdzenia podpisanej niedawno umowy inwestycyjnej, które zostało zwołane na 13 sierpnia b.r." - skomentował p.o. wiceprezesa Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Zarząd spółki ogłosił zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki na 13 sierpnia b.r. Akcjonariusze Infoscanu zadecydują wtedy o zatwierdzeniu umowy inwestycyjnej, w ramach której spółka pozyska od Inwestora do 21 mln zł, które będą wypłacane w transzach według zapotrzebowania zgłaszanego przez Infoscan, wskazano.

Ponadto Infoscan podpisał list intencyjny z firmą Kaladaran Co. Plc., irańskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna pomiędzy oboma podmiotami, na podstawie której rozwiązanie spółki Infoscan trafi na rynek irański. Docelowo współpraca spółki Infoscan oraz Kaladaran ma obejmować sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym działającym na terenie Iranu. Irański partner miałby odpowiadać również za promocje rozwiązania, szkolenia z obsługi systemu oraz urządzenia, a także prowadziłby dystrybucję produktu oraz usługi na rynku irańskim, podano też w komunikacie.

"Potencjalna współpraca z irańskim dystrybutorem może być dla Infoscanu przełomowa pod kątem dwóch aspektów. Po pierwsze, planujemy wprowadzić na ten rynek zmodyfikowany model sprzedaży naszego rozwiązania, który będzie polegał na pozyskaniu od kontrahenta zarówno opłaty za sprzedaż urządzenia oraz licencji, ale także opłaty za każde wykonywane badanie przy pomocy MED Recorder. Po drugie, Kaladaran jest wiodącym irańskim dystrybutorem, który bierze udział oraz wygrywa w przetargach organizowanych przez rząd Iranu. Są to bardzo duże projekty, a jednocześnie bardzo zyskowne. Aktualnie prowadzimy negocjacje, natomiast zależy nam na jak najszybszym podpisaniu umowy oraz rozpoczęciu działalności na terenie Iranu" - podsumował prezes.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)