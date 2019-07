Komisja Europejska przeszła w środę do drugiego etapu postępowania o naruszenie prawa unijnego wobec Polski w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. To krok w kierunku skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

"To, co dzisiaj widzimy, jest absolutnie skandaliczne" - ocenił Dworczyk w Telewizji Republika. Zwrócił uwagę, że została już wyłoniona nowa szefowa KE (Ursula von der Leyen), a w listopadzie Komisja zacznie działać w nowym składzie. "Wygląda to tak, że stary skład z panem (Fransem) Timmermansem chciał jeszcze rzutem na taśmę zrobić coś, co uderzy w rząd polski, coś, co nie ma żadnych podstaw merytorycznych, tylko jest właśnie dalszą częścią wojny ideologicznej" - powiedział minister.

Jego zdaniem można też zadać pytanie, czy nie jest to - jak powiedział - "ostatnia próba podania ręki naszym kolegom z opozycji totalnej". "Dlatego, że to przecież PO, Nowoczesna namawiały urzędników europejskich, żeby na Polskę nakładać sankcje, żeby podejmować różnego rodzaju działania, które uderzą w cały kraj w imię walki z rządem PiS" - powiedział Dworczyk.

Komisja wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE 3 kwietnia. Jej zdaniem rozwiązania przyjęte przez władze w Warszawie podważają niezawisłość polskich sędziów, nie zapewniając niezbędnych gwarancji pozwalających chronić ich przed polityczną kontrolą, wymaganych zgodnie z orzecznictwem TSUE.

Polski rząd dostał dwa miesiące na udzielenie szczegółowych wyjaśnień. W związku z tym, że KE uznała je za niesatysfakcjonujące, Komisja przeszła do drugiego etapu postępowania, wysyłając uzasadnioną opinię, czyli formalne wezwanie do zapewnienia zgodności z prawem UE.

Zgodnie z tą procedurą, jeśli państwo członkowskie nie skoryguje naruszenia przepisów (zazwyczaj daje się na to dwa miesiące), Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. w SN powołane zostały dwie nowe Izby: Dyscyplinarna oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba Dyscyplinarna bada sprawy dyscyplinarne sędziów SN oraz te "dyscyplinarki" sędziów i prokuratorów, w których zarzucono im przewinienie dyscyplinarne będące jednocześnie przestępstwem.

