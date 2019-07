Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w czerwcu rdr o 2,0 proc., a mdm o 0,1 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 2,7 proc., a mdm spadła o 2,0 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu 2019 r. wzrosły rdr o 0,6 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w czerwcu wzrosły o 0,7 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,3 proc.

Tak wyraźny spadek produkcji w ujęciu rocznym jest sporym zaskoczeniem - ocenił ekonomista Banku Pekao SA Piotr Piękoś. Dodał, że mocne spadki w sektorach eksportowych wskazują, że realizuje się oczekiwany scenariusz spowolnienia krajowego przemysłu.

Przyznał, że z analitycy oczekiwali silnego spadku dynamiki produkcji przemysłowej w związku z mocnym negatywnym efektem kalendarza – w tym roku czerwiec liczył aż dwa dni robocze mniej niż przed rokiem. "Jednakże spodziewaliśmy się utrzymania dynamiki na plusie. W tym kontekście tak wyraźny spadek produkcji w ujęciu r/r pozostaje więc sporym zaskoczeniem. Mocne spadki w sektorach eksportowych (m.in. motoryzacja, meble) wskazują, że realizuje się oczekiwany od dłuższego czasu scenariusz spowolnienia krajowego przemysłu w reakcji na wyraźne spowolnienie w gospodarce niemieckiej" - poinformował.

Przypomniał, że w całym drugim kwartale br. dynamika produkcji przemysłu obniżyła się do 4,6 proc. r/r wobec 6,1 proc. r/r w pierwszym kwartale, co tworzy ryzyko istotniejszego spowolnienia wzrostu PKB w drugim kwartale niż dotychczas zakładaliśmy. "Z ostatecznymi wnioskami wstrzymujemy się jednak do publikacji danych o czerwcowej sprzedaży detalicznej, które uzupełnią obraz stanu gospodarki realnej w drugim kwartale 2019 r." - wskazał.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i czerwcu 2019 r.:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA -2,7 -5,9 7,7 górnictwo i wydobywanie -1,9 -0,5 4,7 4,9 przetwórstwo przemysłowe -3,4 -6,4 7,8 0,4 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,5 -3,0 6,8 -8,2 dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 2,3 -2,1 9,4 1,7

