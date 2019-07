Samoobsługowe automaty znajdą się w specjalnych strefach dostępnych całodobowo w placówkach pocztowych oraz w sklepach sieci Biedronka. Co najmniej 100 urządzeń zostanie udostępnionych klientom w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, we Wrocławiu, w Szczecinie, Trójmieście i na Śląsku do końca sierpnia. Do końca października, czyli przed świątecznym "szczytem paczkowym", Poczta Polska odda do użytku kolejne 100 automatów.

Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski poinformował, że nowe automaty paczkowe są uzupełnieniem sieci punktów odbioru. "Obecnie udostępniamy ponad 11,6 tys. punktów w całej Polsce, sieć będzie rozwijana z partnerami ogólnopolskimi w zakresie uruchamiania urządzeń do odbioru paczek. Chcemy usprawnić odbiór przesyłek, bo z roku na rok zainteresowanie zakupami w e-sklepach rośnie" - wskazał.

Dodał, że w ubiegłym roku Polacy zamówili ponad 475 mln paczek. "Oceniamy, że w 2023 roku wielkość rynku przesyłek z e-zakupami osiągnie wolumen 900 mln" - mówił.

Z danych Poczty wynika, że blisko 25 proc. paczek w 2018 roku było odebranych w sieci punktów odbioru. Możliwość odbioru paczki w automacie jest trzecią najchętniej wybieraną formą odbioru, po dostawie przez kuriera i odbiorze osobistym.

"Do naszej sieci Odbiór w Punkcie tylko w pierwszym półroczu 2019 r. nadano prawie taki sam wolumen przesyłek jak w całym 2018. Klienci cenią sobie bliskość lokalizacji punktów i elastyczne godziny odbioru" - podkreślił wiceprezes Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż Grzegorz Kurdziel.

Michał Czechowski, prezes zarządu SwipBox Polska, producenta i operatora automatów paczkowych, zaprezentował na konferencji prasowej sposób działania nowych maszyn, a z automatu Poczty Polskiej w nowej placówce przesyłkę odebrał pierwszy klient.

Jego zdaniem uruchomienie nowej sieci automatów we współpracy z Pocztą to duży krok w rozwoju sektora e-commerce w naszym kraju. "Nowa sieć znacznie ułatwi konsumentom odbiór paczek zamawianych online, tym bardziej, że automaty zostaną zainstalowane w najbardziej przystępnych lokalizacjach" - wskazał Czechowski.

Zaznaczył, że współpraca z Pocztą Polską "utwierdza nas w przekonaniu, że rynek jest gotowy na innowacyjne technologie".

Z przywołanego przez Pocztę raportu Gemius 2018 „Ecommerce w Polsce” wynika, że przyzwyczajenia i preferencje w zakresie dostawy przesyłek zmieniają się na korzyść punktów odbioru. Grupa osób aktywnie robiących zakupy przez internet mieści się w przedziale wiekowym 15-49, z czego ponad połowa wskazuje automat samoobsługowy jako formę dostawy, motywującą do robienia zakupów online.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku, zatrudniającym ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.