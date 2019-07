Strona ukraińska przekaże 208 osób, zaś strona przeciwna 69 osób – poinformował na konferencji prasowej w Kijowie.

Bezsmertny, były ambasador Ukrainy na Białorusi, jest przedstawicielem swojego kraju w zespole grupy trójstronnej ds. politycznych.

Wyjaśnił, że wymianę poprzedzi procedura – jak się wyraził – „oczyszczenia prawnego”. „Osądzeni zostaną poddani innej procedurze a ci, którzy figurują w śledztwach - innej. Nie do wszystkich przypadków można będzie zastosować termin +wymiany+” – podkreślił Bezsmertny.

Przedstawiciel Ukrainy zapewnił, że prowadzone są działania wymiany na zasadzie „wszyscy za wszystkich” oraz przyznał, że Kijów nie posiada pełnej informacji o dokładnej liczbie ludzi, przetrzymywanych przez separatystów.

Ujawnił także, że strona ukraińska była gotowa dokonać wymiany jeszcze w środę, jednak nie zgodzili się na to rosyjscy delegaci w grupie trójstronnej. „Ukraina gotowa była do wymiany 208 na 69 jeszcze wczoraj. Mogliśmy rozpocząć tę procedurę i dokonać wymiany i poparli to przedstawiciele separatystów, jednak przeszkodzili wysłannicy Moskwy” – oświadczył Bezsmertny.

Kwestia wymiany była jednym z tematów posiedzenia grupy trójstronnej, które odbyło się w środę w stolicy Białorusi Mińsku. Przedstawiciel OBWE Martin Sajdik poinformował po spotkaniu, że strony konfliktu w Donbasie porozumiały się w sprawie ogłoszenia bezterminowego rozejmu od 21 lipca.

„Grupa kontaktowa uzgodniła oświadczenie, w którym strony potwierdziły zamiar przerwania ognia, począwszy od godz. 00.01 w dniu 21 lipca według czasu kijowskiego” – oświadczył. „Jest to rozejm bezterminowy, a oświadczenie zawiera szereg kroków, które mają zapewnić jego trwałość” – dodał dyplomata.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji w Donbasie, regularnie spotykająca się w białoruskiej stolicy, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Dodatkowo w jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele rebeliantów kontrolujących niektóre powiaty obwodów donieckiego i ługańskiego.

Kolejne spotkanie grupy kontaktowej ma się odbyć 31 lipca.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)