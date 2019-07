Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,6 proc. do 2.321,41 pkt., WIG zwyżkował 0,4 proc. do 60.192,60 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,5 proc. do 4.016,05 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 11.866,81 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.170 mln zł, z czego 1.049 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX stracił 0,69 proc., a S&P500 zniżkował 0,09 proc. o 17.15.

WIG20 rozpoczął sesję poniżej środowego zamknięcia i do godz. 14.30 poruszał się w kilkupunktowym trendzie bocznym – następnie wszedł w fazę wzrostową, która wyniosła go na plus.

Sesja na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA była zróżnicowana – silne wzrosty miały miejsce Turcji, gdzie indeks BIST100 zyskał ok. 1,8 proc. Dla odmiany szóstą sesję z rzędu zniżkował rosyjski RTS – czwartkowy spadek wyniósł 0,7 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały w czwartek największe wzrosty, były: LPP – o 1,9 proc., PKO BP – o 1,8 proc. i Pekao – o 1,7 proc.

Wśród spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, znalazły się: mBank – spadek o 3,8 proc., Orange – o 2,1 proc. i JSW – o 0,7 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Enter Air – wzrost o 7,1 proc., BNP Paribas Bank Polska – o 4,4 proc. i AmRestu – o 3,1 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Wieltonu – spadek o 5,4 proc., Stalproduktu – o 4,4 proc. Straciły również akcje PKP Cargo – o 3,7 proc. i Ciechu – o 3,0 proc.

Cena Wieltonu zniżkowała poniżej poziomu 8 zł i była najniższa od kwietnia 2016 roku. W czwartek GUS opublikował dane o produkcji przemysłowej w czerwcu, z których wynikało, że produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep spadła o 8,5 proc.

Cena Stalproduktu poszła w dół czwartą sesję z rzędu, spadając po raz pierwszy od marca 2014 r. poniżej 200 zł.

Po środowej sesji Ciech podał, że otrzymane przez spółki zależne Ciechu stanowiska Urzędu Celno-Skarbowego mogą wpłynąć na przepływy pieniężne grupy Ciech w kwocie 22,9 mln zł, a wpływ na wynik skonsolidowany może wynieść 53,7 mln zł. O toczących się postępowaniach oraz o kwotach potencjalnego zobowiązania podatkowego, spółka informowała między innymi w sprawozdaniu za 2018 rok.