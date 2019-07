Wojas złożył pozew ws. unieważnienia sprzedaży udziałów Chochołowskich Term



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Wojas ujawnił, że podjął czynności prawne zmierzające do unieważnienia umowy zbycia udziałów w spółce Chochołowskie Termy, o wartości 25 mln zł.

"W szczególności w dniu 17 grudnia 2018 r. [Wojas] złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zbycia udziałów, a w dniu 6 marca 2019 r. został złożony pozew w Sądzie Okręgowym w Krakowie celem ustalenia prawa własności do udziałów. Wartość przedmiotu sporu: 25 mln zł. Jednocześnie zarząd Wojas S.A. podjął czynności negocjacyjne zmierzające do finalnego wyjaśnienia przedmiotu sporu" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec 2017 r. Wojas podpisał z niepowiązanym podmiotem umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Chochołowskie Termy za 25 mln zł.

Chochołowskie Termy Sp. z o. o. z siedzibą w Chochołowie (dawniej Witowskie Cieplice - Miasteczko Wodne sp. z o.o.) została utworzona w sierpniu 2006 r., jako spółka celowa z zamiarem wybudowania kompleksu basenowego o funkcjach rekreacyjnych, zasilanego wodą termalną z ujęcia w Chochołowie (PIG-1) w gminie Czarny Dunajec na Podhalu.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży sięgnęły 238 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)