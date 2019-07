KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M



Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z planowaną ofertą do 12 146 145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4 586 330 akcji zwykłych na okaziciela serii M, podała spółka. Publikacja prospektu nastąpi w dniu 22 lipca 2019 r.

"Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 12 146 145 akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz do 4 586 330 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki. Liczba akcji serii L objętych prospektem została ustalona przy pomięciu 1 056 338 akcji zwykłych na okaziciela serii L" - czytamy w komunikacie.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF w terminie do dnia 20 lipca 2019 r. stanowi realizację jednego z warunków porozumienia zawartego z inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, podano także.

W marcu br. Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor). Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)