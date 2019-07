W poniedziałek mocno zyskują spółki z sektora paliwowego w ślad za nasilającymi się napięciami w Zatoce Perskiej po przejęciu przez irańską Gwardię Rewolucyjną brytyjskiego tankowca w rejonie cieśniny Ormuz. Notowania Subsea 7, Saipem i Tullow Oil rosną o ok. 2 proc.

Mocno zyskuje też holenderska firma z branży technologii medycznej Philips, po silniejszym niż oczekiwano, 6-proc. wzroście sprzedaży w drugim kwartale. Firma zanotowała silny popyt na produkowany przez nią sprzęt szpitalny w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Kurs Philipsa rośnie o 3,8 proc.

Spadkiem wyróżnia się z kolei francuski Remy Cointreau po tym, jak Bank of America Merrill Lynch obniżył rekomendację dla akcji spółki. Kurs notowanej na giełdzie w Paryżu spółki spada o 2,5 proc.

Tymczasem kontrakty na indeksy w USA znajdują się na ok. 0,1-proc. plusach.

Piątkową sesję amerykańskie indeksy zakończyły pod kreską. S&P 500 i Nasdaq Composite straciły w perspektywie tygodnia ponad 1 proc. i był to najgorszy wynik od przełomu maja i czerwca.

W poniedziałek na rynku walutowym eurodolar idzie w dół o 0,04 proc. do 1,1217. Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,14 proc. do 107,86.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 1,9 proc. do 56,7 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w górę o 2,1 proc. do 63,8 USD/b.

FED MOŻE OBCIĄĆ STOPY PROC. O 25 PB - WSJ

Inwestorzy analizują możliwość mniejszego, niż wcześniej oczekiwano, cięcia stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Wall Street Journal, na najbliższym posiedzeniu Fed może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych tylko o 25 pb. Jak zaznacza WSJ, bazując na ostatnich publicznych oświadczeniach i wypowiedziach, bankierzy nie są przygotowani na odważniejsze działania, ponieważ ważą obawy o spowolnienie globalnego wzrostu, wzrost niepewności w polityce handlowej i spadek inflacji.

Większa obniżka wydaje się obecnie mało prawdopodobna, w ocenie bankierów z Fed, ostatnie wydarzenia gospodarcze nie zasygnalizowały szybkiego pogorszenia się koniunktury - wynika z analizy WSJ.

W ubiegłym tygodniu gołębie wypowiedzi członków Fed podbiły oczekiwania na obniżkę stóp proc. przez amerykańską Rezerwę Federalną o 50 pb.

Wiceprezes Fed Richard Clarida i prezes Fed z Nowego Jorku John Williams podkreślili w ubiegłym tygodniu, że Rezerwa powinna działać szybko, by zapewnić podtrzymanie ekspansji gospodarczej.

"Nie trzeba czekać, aż sytuacja stanie się na tyle zła, by wymagała serii dramatycznych obniżek stóp proc." - powiedział Richard Clarida.

Z kolei prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział, że "opłaca się działać szybko, aby obniżyć stopy przy pierwszych oznakach kryzysu gospodarczego". "Lepiej podjąć kroki prewencyjne niż czekać na katastrofę" - powiedział Williams.

Niemniej jednak, rzeczniczka nowojorskiego Fedu dodała później, że wypowiedzi Williamsa nie dotyczyły przyszłych działań FOMC, tylko odnosiły się do badań naukowych.

KTO ZASTĄPI THERESĘ MAY?

W poniedziałek kończy się korespondencyjne głosowanie członków brytyjskiej Partii Konserwatywnej w sprawie następcy Theresy May na stanowiskach lidera partii i premiera Wielkiej Brytanii. Wynik powinien być ogłoszony we wtorek, nowy premier najprawdopodobniej obejmie stanowisko 24 lipca, po cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi, która będzie dla ustępującej szefowej rządu okazją do pożegnania się z urzędem.

Wszystko wskazuje na to, że nowym premierem zostanie Boris Johnson, były minister spraw zagranicznych i jeden z architektów planu, który w czerwcu 2016 roku skłonił Brytyjczyków do głosowania za wyjście z Unii Europejskiej. Teraz Johnson obiecuje, że doprowadzi Brexit do końca, bez względu na to, czy uda się wynegocjować z UE umowę rozwodową. Zgodnie z ustaleniami z UE Brexit został odroczony najpóźniej do 31 października.

CIĄG DALSZY NAPIĘĆ W ZATOCE PERSKIEJ

W piątek irańskie i brytyjskie media podały, że w cieśninie Ormuz irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła kontrolę nad brytyjskim tankowcem Stena Impero.

Zdaniem strony irańskiej w piątek doszło do kolizji między brytyjskim tankowcem Stena Impero a łodzią rybacką, po której łódź zaczęła wzywać pomocy, co statek pod brytyjską flagą zignorował. Irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła jednostkę ze względu na "nieprzestrzeganie międzynarodowego prawa morza". Jednak według właściciela tankowca statek "ściśle przestrzegał zasad nawigacji i międzynarodowych regulacji".

Wielka Brytania złożyła w niedzielę skargę do ONZ w związku z piątkowym przejęciem w cieśninie Ormuz brytyjskiego tankowca przez Iran. W oficjalnym liście do Rady Bezpieczeństwa i sekretarza generalnego Londyn zaprzeczył wersji incydentu przedstawianej przez Teheran.

Incydent stanowi kolejny przypadek eskalacji w konflikcie w Zatoce Perskiej. W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że amerykański okręt wojenny USS Boxer zestrzelił irańskiego drona, który zbliżył się na odległość ok. 900 metrów do statku w cieśninie Ormuz.

Giełdy w Europie ok. 9.55

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3477,42 -0,08 -0,71 0,30 0,50 15,86 DAX Niemcy 12256,09 -0,03 -1,06 -0,68 -2,43 16,07 FTSE 100 W.Brytania 7515,44 0,09 -0,22 1,46 -2,13 11,70 CAC 40 Francja 5547,78 -0,08 -0,55 0,35 2,77 17,27 IBEX 35 Hiszpania 9146,70 -0,26 -1,90 -0,87 -5,94 7,11 FTSE MIB Włochy 21632,77 -0,04 -2,46 1,14 -0,74 18,06

(PAP Biznes)