Unipetrol miał 1,8 mld CZK EBITDA LIFO, 228 mln CZK zysku netto w II kw.



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, miał 1,8 mld CZK (300 mln zł) wyniku EBITDA LIFO w II kwartale 2019 roku wobec 2,36 mld CZK (393 mln zł) rok wcześniej i 228 mln koron (38 mln zł) zysku netto w porównaniu do 2,9 mld CZK (484 mln zł) rok temu, podała spółka.

Skonsolidowane przychody Unipetrolu wzrosły r/r o 10% do 34,1 mld CZK (5,19 mld zł), zysk operacyjny wyniósł 0,56 mld CZK (93 mln zł), wobec 2,59 mld CZK (432 mln zł) rok wcześniej (spadek o 78%), poinformowano także.

"Na koniec II kwartału Unipetrol zarządzał siecią 413 stacji paliw Benzina i miał 23,7% udziału w czeskim rynku detalicznym paliw. W kwietniu Benzina uruchomiła także pierwszą stację na Słowacji, w miejscowości Malacky" - czytamy w komunikacie.

"W drugim kwartale osiągnęliśmy dobre wyniki, choć mierzyliśmy się z niekorzystną sytuacją makroekonomiczną. Dodatkowo przeprowadziliśmy szereg inwestycji i projektów utrzymaniowych w segmentach rafineryjnym i petrochemicznym, co również wpłynęło na nasze wyniki produkcyjne. Mimo to nasze wyniki są lepsze niż w pierwszym kwartale roku, a jeśli odejmiemy wypłatę ubezpieczenia za nieplanowane zdarzenie w Litvinovie z 2015 roku, która miała miejsce w II kwartale 2018 roku, wynik operacyjny jest porównywalny rok do roku" - powiedział prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie.

Unipetrol przerobił w II kwartale 1,9 mln ton ropy, a wolumen sprzedaży wyniósł 1,67 mln ton produktów rafineryjnych i 409 tys. ton produktów petrochemicznych, podano także.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,6 mld CZK.

"Nasz firma jest stabilna i ma silne finansowe podstawy, co pozwala nam osiągać nasze cele. Utrzymujemy wysoki poziom inwestycji, szczególnie w modernizację i ekologizację naszej produkcji oraz w badania i rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, źródła odnawialne i biopaliwa" - dodał Wiatrak.

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2018 r. spółka przerobiła 7,6 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)