Asseco zakończyło wdrożenia nowych systemów bilingowych w Orange Polska



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Asseco Poland zakończyło migrację klientów Orange Polska do dwóch nowych systemów bilingowych, przy jednoczesnym wyłączeniu poprzedniego, poinformowało Asseco. W trakcie migracji przeniesiono dane (w tym historyczne) kilkuset tysięcy abonentów z sektora B2B oraz kilkudziesięciu operatorów z rynku hurtowego, korzystających łącznie z 1 mln usług.

"Nowy system bilingowy daje możliwość oferowania zaawansowanych usług konwergentnych. W przyszłości będziemy mogli rozwijać funkcjonalności systemu i na bieżąco dostosowywać go do naszych potrzeb. Wszystko to przekłada się na wyższą jakość obsługi naszych klientów, która jest dla nas nadrzędnym celem" - powiedział CIO Orange Polska Bruno Chomel, cytowany w komunikacie.

Dyrektor pionu telekomunikacji i mediów w Asseco Poland Radosław Semkło podkreślił, że podstawowym założeniem tego projektu było odtworzenie w nowym środowisku rozliczeniowym, układu funkcjonalności oraz danych ze starego systemu.

"Przedsięwzięcie to wymagało od naszego zespołu pełnej mobilizacji, bo była to jedna z największych migracji danych na polskim rynku telekomunikacyjnym oraz jedna z największych w Europie. Tego typu projekty są obarczone dużym ryzykiem i cieszę się, że po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że oprócz udanej migracji klientów doprowadziliśmy do wyłączenia poprzedniego systemu, co nie jest takie oczywiste w tego typu przedsięwzięciach" - wskazał Semkło.

"O ile migracja klientów biznesowych wykonywana była etapami, a podstawowa trudność wynikała ze złożoności usług i konieczności odpowiedniego dopasowania oferty, to migrację klientów z rynku hurtowego, wraz z ich historią, musieliśmy wykonać podczas jednorazowej operacji. Było to duże wyzwanie, gdyż cały proces musiał być wykonany bez wpływu na bieżącą pracę operacyjną, w bardzo krótkim, jak na taki złożony proces, oknie serwisowym. Migracja została przeprowadzona przy ścisłej kooperacji Orange i Asseco, zgodnie z przyjętym przez obie strony harmonogramem, a obecnie klienci otrzymują już dokumenty rozliczeniowe z nowoczesnego systemu billingowego" - dodał także dyrektor operacyjny grupy Asseco Poland Sławomir Madej, cytowany w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)